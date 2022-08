Tygodniowy maraton z serią "Zabójcza broń" w Warner TV

Łukasz Szewczyk

• Rok 2022 to czas 35. rocznicy premiery filmu "Zabójcza broń".

• W trakcie trwania tego jubileuszu Warner TV pokaże maraton z filmowymi policjantami: Martinem Riggsem i Rogerem Murtaughiem.

Seria "Zabójcza broń" została wyreżyserowana przez Richarda Donnera. Początkowo w roli Riggsa widział Bruce'a Willisa. Ten zrezygnował z udziału w filmie na rzecz "Szklanej pułapki", w której początkowo wystąpić miał... sam Mel Gibson. Przypadkowo wymienili się rolami i w ten sposób Gibson stał się odtwórcą roli młodego policjanta. Dołączył do Glovera i już na początku realizacji "Zabójczej broni" stało się oczywiste, że gwiazdy to dokładne przeciwieństwo granych przez siebie postaci. Pierwszy chemistry test pokazał, że między aktorami aż skrzy i od razu było wiadomo, że zostaną kumplami. Ich relacja nadawała charakterom głównych postaci wyjątkową dynamikę.Każdy z filmów to opowieść o innej sprawie, którą muszą rozwiązać słynni filmowi funkcjonariusze. W pierwszej częścinowo zapoznani bohaterowie otrzymują zadanie rozwikłania sprawy rzekomego samobójstwa młodej kobiety. Stosunkowo szybko okazuje się, że było to morderstwo. We wszystko wplątany jest były weteran wojny w Wietnamie i niebezpieczna mafia.losy Riggsa i Murtaugha splotą się z losami koronnego świadka uczestniczącego w sprawie mafijnych porachunków, Leo Getza. To urodzony bajkopisarz, a jego zeznania sprawiają, że mało kto mu wierzy. Jest jednak dwóch policjantów, którzy idą za głosem intuicji i zeznaniami świadka: to główni bohaterowie filmu.W 3. części, zatytułowanej, ten sam świadek znów nie wzbudza zaufania większości policjantów. Bohaterowie otrzymują sprawę kradzieży broni z policyjnego magazynu. Działają wbrew przeczuciom kolegów z posterunku, ufając własnej intuicji. Trop ukazany przez Getza wskazuje, że najprawdopodobniej broń kradł były policjant, który szukał sposobu na zaspokojenie chciwości.Cykl zakończy ostatnia część serii,. Bohaterowie badają sprawę porachunków w chińskiej mafii. W ich perypetie znów zamieszany będzie zabawny Leo Getz. Spróbują powstrzymać przestępców przed uwolnieniem swoich szefów z więzienia i stawią czoła osobistym kryzysom.Każda z części tej filmowej serii to połączenie doskonałych sytuacyjnych żartów, kultowych już postaci oraz ekscytującej akcji.Plan emisji:Poniedziałek (5 września):• godz. 21:00 - "Zabójcza broń"• godz. 23:05 - "Zabójcza broń 2"Wtorek (6 września):• godz. 21:00 - "Zabójcza broń 3"• godz. 23:20 - "Zabójcza broń 4"Środa (7 września)• godz. 21:00 - "Zabójcza broń 2"• godz. 23:10 - "Zabójcza broń 3"Czwartek (8 września):• godz. 21:00 - "Zabójcza broń 4"• godz. 23:30 - "Zabójcza broń"Piątek (9 września)• godz. 21:00 - "Zabójcza broń"• godz. 23:05 - "Zabójcza broń 2"Sobota (10 września):• godz. 21:00 - "Zabójcza broń 2"• godz. 23:10 - "Zabójcza broń 3"Niedziela (11 września)• godz. 21:00 - "Zabójcza broń 3"• godz. 23:20 - "Zabójcza broń 4"