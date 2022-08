Puchar Niemiec, ligowe starcia we Włoszech, Francji - piłkarski weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Piłkarski tydzień w Eleven Sports

W najbliższych dniach ELEVEN SPORTS pokaże mecze 1. rundy Pucharu Niemiec, w których zaprezentują się RB Lipsk i Bayern Monachium. Najpierw, we wtorek, broniąca tytułu ekipa z Lipska zmierzy się z Teutonią Ottensen. Byki liczą przede wszystkim na swojego najlepszego snajpera Christophera Nkunku, który w pięciu ostatnich występach strzelił łącznie aż pięć goli. Dzień później Bawarczycy zagrają z Viktorią Köln i zrobią wszystko, by nie powtórzyła się historia z ubiegłej edycji DFB-Pokal, kiedy sensacyjnie odpadli z rywalizacji już na wczesnym etapie. Kibice mogą spodziewać się popisów nowego asa Bayernu Sadio Mané, który doskonale wprowadził się do drużyny, grając widowiskowo i zdobywając od końcówki lipca w sumie cztery bramki.Między wtorkiem a czwartkiem widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć także kilkanaście spotkań czołowych europejskich lig: Serie A, Ligue 1 Uber Eats i Liga Portugal. We Włoszech na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja Juventusu FC ze Spezią Calcio. W zespole z Turynu drugi występ może zaliczyć Arkadiusz Milik, który stanie przed szansą na swoje pierwsze trafienie w nowych barwach. We Francji szczególnie ciekawie zapowiada się starcie walczącego o miejsce w czołówce Toulouse FC z prowadzącym w tabeli Paris Saint-Germain. Z kolei w Portugalii głównym wydarzeniem może okazać się spotkanie SL Benfica - FC Paços de Ferreira, w którym ekipa z Lizbony zawalczy o dziewiątą wygraną z rzędu we wszystkich rozgrywkach.Plan transmisji:Wtorek (30 sierpnia):• godz. 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 20:40 Puchar Niemiec:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• godz. 20:40 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• godz. 21:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin GazdaŚroda (31 sierpnia):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Filip Kapica• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Piotr Czachowski• 18:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 20:40 Puchar Niemiec:(Eleven Sports 1)komentarz na żywo z Kolonii: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Jakub Ostrowski, Adrian GątarekCzwartek (1 września):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica