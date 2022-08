Startuje nowa ramówka Radia RMF24

Łukasz Szewczyk

• Od 1 września informacyjno-muzyczne Radio RMF24 wprowadza nową ramówkę

• Cztery rozmowy publicystyczne dziennie, nowe pasmo autorskie Tomasza Terlikowskiego i tematyczne magazyny weekendowe.

• Serwisy informacyjne "Fakty" będą nadawane w dni powszednie co pół godziny przez cały dzień.

Pierwsza rozmowa publicystyczna w Radiu RMF24 to "7 pytań o 7:07", którą poprowadzą gospodarze porannego pasma Radia RMF24 - Tomasz Weryński i Bogdan Zalewski. Już godzinę później na antenie pojawi się "Poranna Rozmowa w RMF FM" (8:02) prowadzona przez Roberta Mazurka. W Radiu RMF24 będzie można wysłuchać pełnej, blisko półgodzinnej wersji wywiadu - wraz z tzw. internetową "dogrywką". Również w pełnym wymiarze nadawane będą "Rozmowa w południe" (12:02) oraz "Popołudniowa Rozmowa" (18:02), którą w tym sezonie poprowadzą: Kazimiera Szczuka, Paweł Balinowski, Tomasz Terlikowski, Piotr Salak i Marek Tejchman. W soboty o 8:31 powróci "Gość Krzysztofa Ziemca".Nowym pasmem w Radiu RMF24 będzie codzienny program Tomasza Terlikowskiego (12:30-14:30), w którym podsumowywać będzie bieżące wydarzenia, komentować je z zaproszonymi ekspertami i politykami, przedstawiać szerszy kontekst z reporterami RMF FM; w programie znajdzie się też miejsce na jego własne, autorskie opinie.Program na żywo w Radiu RMF24 w dni powszednie trwać będzie do godziny 21. Później nadawane będą odcinki podcastu kryminalnego RMF FM "Dorwać Bestię" oraz powtórki najważniejszych rozmów i doniesień z całego dnia.W soboty nową audycja będzie program "Przegląd Zagraniczny" (13-15) - magazyn międzynarodowy prowadzony na żywo przez Andrzeja Kohuta - amerykanistę, eksperta Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, specjalistę ds. nowych mediów w Ośrodku Studiów Wschodnich.Popołudniowe sobotnie pasmo to plebiscyt "240 Artystów Wszech Czasów" (15-20) Marcina Jędrycha. Weekendowy program uzupełnią pasmo informacyjno-publicystyczne Krzysztofa Urbaniaka (9-13) oraz odcinki popularnych podcastów RMF FM: "Sceny zbrodni" i "Misja Specjalna".O najważniejszych doniesieniach z kraju i ze świata słuchacze Radia RMF24 dowiedzą się codziennie, przez całą dobę z "Faktów", które nadawane będą w dni powszednie od 5 do 19 oraz w soboty rano co pół godziny, a w pozostałych porach - co godzinę.