Powraca "Fort Boyard Polska". Nowy sezon od września na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2022 roku widzowie Viaplay będą mieli okazję powrócić do Fortu Boyard wspólnie z plejadą polskich gwiazd.

• W świat niezwykłych wyzwań i zagadek zabiorą nas prowadzący - Elżbieta Romanowska i Mariusz Kałamaga.

"Fort Boyard" to popularny program rozrywkowy, który do tej pory doczekał się już 34 edycji emitowanych na całym świecie. Wszystkie odcinki programu nagrywane są w legendarnym forcie mieszczącym się w cieśninie Pertuis d'Antioche na zachodnim wybrzeżu Francji. Gospodarzami programu są znana aktorka i osobowość telewizyjna - Elżbieta Romanowska oraz artysta kabaretowy i prezenter - Mariusz Kałamaga. Ten duet prowadzących miał już okazję współpracować ze sobą w poprzednim sezonie programu, pokazywanym w 2021 roku na platformie streamingowej Viaplay.- mówi Elżbieta Romanowska, gospodyni programu Fort Boyard Polska.W nadchodzącym sezonie twórcy "Fortu Boyard Polska" przygotowali dla uczestników wiele emocjonujących wyzwań oraz ciekawych zagadek. Uzupełniono również skarbiec, by po raz kolejny móc wesprzeć akcje charytatywne wskazane przez zwycięskie drużyny. Poprzedni sezon programu cieszył się ogromną popularnością wśród polskich widzów - w tym będzie można zobaczyć jeszcze bardziej emocjonujące konkurencje oraz gwiazdy świata rozrywki i sportu. Pierwsze dwa odcinki nowej serii polscy widzowie będą mogli zobaczyć już w piątek, 9 września, wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay. Niebawem poznamy także kolejne nazwiska uczestników.- komentuje Barbara Wiśniewska-Grzesiak, Executive Producer w ViaplayZa produkcję najnowszej edycji "Fortu Boyard Polska" odpowiedzialny jest Endemol Shine Poland, jeden z czołowych producentów programów rozrywkowych w Polsce.Nowy sezon "Fort Boyard Polska od 9 września 2022 roku na platformie Viaplay.