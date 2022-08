"Skazana 2" od listopada na Playerze (wideo)

Łukasz Szewczyk

• We wtorek (15 listopada 2022 roku) w Playerze zadebiutuje drugi sezon "Skazanej".

• W obsadzie prócz gwiazd znanych z pierwszej serii pojawią się także Adam Woronowicz, Jacek Beler, Konrad Eleryk, Wiktoria Gorodeckaja oraz Olga Rayska.

Sędzia Alicja Mazur robiła wszystko, żeby wyrwać się z piekła. Po konfrontacji z Pawłem Witkowskim, wraca do więzienia. Zdemaskowanie męża sprawia, że jest pewna swojego uniewinnienia. Mimo nacisków Serafina, Hanka decyduje się przyznać do postrzału ojczyma i ponieść konsekwencje. Czy Alicja zostanie w więzieniu, aby ratować córkę?W zakładzie karnym dochodzi do przetasowań personalnych. Kierownikiem penitencjarnym zostaje Hepner (Adam Woronowicz), degradując tym samym "Penisa" do roli zwykłego klawisza. Nowy kierownik szybko zyskuje przychylność osadzonych. Jedynie Alicja Mazur podejrzewa w tym podstęp."Penis" w dalszym ciągu ukrywa przed żoną, że to on jest ojcem dziecka "Kosy". Jak Basia zareaguje na brutalną prawdę? Z wizytą w więzieniu pojawi się ukochany "Pati", Krystian. Czy Patrycja Cichy spełni marzenie i stanie na ślubnym kobiercu?W obsadzie ponownie znaleźli się Agata Kulesza (Alicja Mazur), Aleksandra Adamska (Patrycja Cichy "Pati"), Martyna Byczkowska (Hanka Mazur), Michał Czernecki (Paweł Witkowski), Bartłomiej Topa (Piotr Serafin), Tomasz Schuchardt (Bartłomiej Dworak), Marta Malikowska (Agata Strzelecka "Kosa"), Marta Ścisłowicz (Basia Dworak), Joanna Gonschorek (Swieta Palamarczuk), Maria Kania (Marika), Monika Dawidziuk (Amfisa Borkow), Hanna Klepacka (Krystyna Nowak "Campina") oraz Natalia Sikora (Monika Szkudlarek).W drugim sezonie dołączą do nich Adam Woronowicz, Konrad Eleryk, Jacek Beler, Wiktoria Gorodeckaja oraz Olga Rayska.Projekt od początku rozwijany jest przez Zespół Produkcji Fabularnej. Scenariusz powstawał pod nadzorem Kaśki Śliwińskiej-Kłosowicz. Główną scenarzystką jest Karolina Szymczyk-Majchrzak, z którą współpracują Ewa Popiołek i Hanna Węsierska. Za reżyserię odpowiada nominowany w 2010 r. do Oscara, Bartosz Konopka ("Nieobecni", "Pod powierzchnią", "W głębi lasu"), a za zdjęcia Paweł Flis ("Interior", "Królestwo kobiet") i Bartek Cierlica PSC ("Chrzciny", "Jak pokochałam gangstera"). Scenografią zajmuje się Maciej Fajst, kostiumami Katarzyna Baran, a charakteryzacją Jolanta Madejska-Witek. Za montaż odpowiedzialni są Andrzej Kowalski PSM i Andrzej Dąbrowski PSM. Kierownikiem produkcji jest Przemysław Malec, a producentem Tomasz Blachnicki ("Szadź", "Królestwo kobiet").