13 sezon show "Taniec z Gwiazdami" w Polsacie. Pierwszy taniec pary męskiej. "Nie ma barier" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wystartowała przełomowa edycja "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" w Polsacie

• Po raz pierwszy w polskiej edycji udział w programie bierze jednopłciowa para męska

• Jak wydali w pierwszym programie?

Wraz z premierą 13 edycji tanecznego show "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" oficjalnie wystartowała jesienna ramówka Polsatu . Nowa edycja programu rozpoczęła się z przytupem. Pary 13. edycji weszły na parkiet tanecznym krokiem w rytm wielkiego przeboju "Paranoia" Darii, która zaśpiewała swój hit na żywo.W nowej edycji programu swoje taneczne umiejętności zaprezentowali: ukraińską piosenkarką oraz aktywistką Jamalą; polska kolarka górska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska - Maja Włoszczowska; prowadząca program "Farna" - Ilona Krwczyńska; aktorka kabaretowa - Agnieszka Litwin; aktorka kina Bollywood i Hollywood - Natalia Janoszek; top modelka i osobowość telewizyjna - Karolina Pisarek; aktor telewizyjny i teatralny - Michał Mikołajczyk; aktor - Łukasz Płoszajski, znany z programu "nasz nowy dom" - Wiesław Nowobilski; najpopularniejszy detektyw w kraju - Krzysztof Rutkowski, model i pierwszy polski "Prince Charming" - Jacek JelonekNowa edycja programu budzi spore zainteresowanie od momentu, gdy ogłoszono, że w polskiej edycji wystąpi pierwsza para męsko-męska . Dodajmy, że w zagranicznych edycjach show od dawna udział biorą pary jednopłciowe męskie oraz żeńskie. Niektóre z powodzeniem, aktor Jakob Fauerby i trener tańca Silas Holst wygrali duńską edycję "Dancing with the Stars". mówi Jacek Joelnek pytany o powody swojego udziału w show.Model(para numer 10) w pierwszym programie zatańczyli jive. Ten energetyczny taniec wykonali do piosenki "Everybody Needs Somebody to Love" The Blues Brothers. -- podsumowała Iwona Pavlovic. -- dodał Michał Malitowski. -- powiedział. Andrzej Piaseczny. Jacek i Michał otrzymali 37 punktów.Pierwszy w polskiej edycji programu taniec męsko-męski wzbudził aplauz nie tylko widowni w studio. Taniec został pozytywnie oceniony przez widzów w mediach społecznościowych.. Po emisji programy na antenie Polsat Cafe "Kulisy tańca z gwiazdami"Taneczne występy ocenia jury w składzie: piosenkarz oraz fan polskiego i brytyjskiego formatu Andrzej Piaseczny; niezastąpiona oraz widzącą każde niedociągnięcia Iwona Pavlović; znany z ciętego języka Michał Malitowski; oraz dobry duch programu, który w każdej parze widzi tylko same plusy - aktor Andrzej Grabowski. Prowadzącymi program pozostają Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz. A towarzyszyć im będzie specjalistka od tańców latynoamerykańskich, wedding plannerka, prowadząca program" Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej" - Izabela Janachowska.