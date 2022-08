Magdalena Rigamonti dołącza do redakcji Onetu

Łukasz Szewczyk

• Od września do redakcji Onetu dołączy Magdalena Rigamonti, dziennikarka, autorka wywiadów, książek oraz podcastów.

• Pierwsze materiały przygotowane przez Magdalenę Rigamonti pojawią się na łamach Onetu z początkiem września.

Magdelana Rigamonti będzie dla Onetu przygotowywać wywiady, a w przyszłości również podcasty.- mówi Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onet.plMagdalena Rigamonti przez ostatnie 7 lat była związana z Dziennikiem Gazetą Prawną, gdzie wraz z Maksymilianem Rigamontim tworzyła cykl RigamontiRazy2. W Radiu Tok Fm przygotowała podcasty, m.in. nagrodzoną Grand Pressem serię "Rzeczpospolita Kościelna". Wcześniej pracowała w tygodnikach Wprost czy Newsweek. Była wielokrotnie nagradzana za swoją pracę dziennikarską - za wywiady prasowe otrzymała m.in. Grand Press, Nagrodę im. Dariusza Fikusa i Mediatora.Jest autorką książek, m.in. "Bez znieczulenia. Jak powstaje człowiek" (2014), "Straty. Żołnierze z Afganistanu" (2015; wraz z Maksymilianem Rigamontim), "Dorosnąć do śmierci" (2016; wraz z Maksymilianem Rigamontim), a także "Echo" (wraz z Maksymilianem Rigamontim), nagrodzonej Pictures of the Year International 2018. 24 sierpnia 2022 roku ukazała się jej najnowsza książka "Niewygodni. Mówią prawdę o wojnie". Jest członkinią Press Club Polska.