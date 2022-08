Klub Pogodnych Ludzi wraca jesienią na antenę Radia Pogoda

Łukasz Szewczyk

• Od września 2022 r. Radio Pogoda zaprosi wszystkich do słuchania programów z jesiennej ramówki.

• Stacja zaplanowała powrót na antenę ulubionych audycji swoich słuchaczy oraz Klubu Pogodnych Ludzi, a także nowe konkursy i programy poświęcone znanym artystom.

Radio Pogoda już za 2 dni zakończy wakacyjny czas i będzie nadawać programy według nowej, jesiennej ramówki. A w niej od poniedziałku do piątku między 6:00 a 10:00 na antenie stacji zagości "Pogodny Poranek Radia Pogoda", prowadzony przez ulubioną parę słuchaczy - Joannę Piłat-Kruk i Zygmunta Chajzera. W programie pojawi się "Ilustrowana historia świata", czyli kalendarium najważniejszych wydarzeń i rocznic. Dodatkowo, od poniedziałku do czwartku słuchacze będą mogli wziąć udział w nowym konkursie "Kto ma rację w Radiu Pogoda", a w piątek na antenę powróci zabawa "Szybka 5-tka".Z kolei od 10:00 do 15:00 w programie Radia Pogoda "Najpiękniejsze melodie", który prowadzi Jakub Mędrzycki, pojawią się znane słuchaczom i bardzo przez nich lubiane treści poradnikowe. Będą to: "Technicznie proste w Radiu Pogoda" Wiktora Niedzickiego, nadawane o nowej porze - 10:30 oraz "Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda" Ewy Podolskiej, obecne na antenie tradycyjnie o 12:30.Jesienną nowością w Radiu Pogoda będzie powrót Klubu Pogodnych Ludzi. Nowych członków codziennie o 14:30 witać będzie na antenie Robert Janowski w programie "Witaj w klubie!". Klub Pogodnych Ludzi to uruchomiona w 2020 r. akcja Radia Pogoda, zrzeszająca pogodnych słuchaczy. Na antenie oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej stacji dla członków klubu przygotowywane będą liczne atrakcje, dedykowane zabawy czy możliwość uczestniczenia w codziennej działalności stacji.Od 15:00 do 20:00 w programie "Pogodne popołudnie" słuchacze rozgłośni będą mogli wziąć udział w dwóch akcjach antenowych. Pierwsza to "Poleca się Radio Pogoda", w której fani stacji podziękują na antenie tym osobom, dzięki którym odkryli Radia Pogoda. Natomiast w konkursie "Radio Pogoda 24" odbiorcy rozgłośni będą mogli zweryfikować, czy uważnie słuchają Radia Pogoda - stacja sprawdzi ich wiedzę zdobytą dzięki informacjom antenowym z ostatnich 24 godzin.W piątki między 19:00 a 21:00, już tradycyjnie, na antenie pojawi się "Potańcówka Radia Pogoda". Raz w miesiącu, decyzją słuchaczy, potańcówka będzie miała swój motyw przewodni.Dodatkowo, od poniedziałku do czwartku w godz. 20:00 - 21:00 redakcja będzie kontynuować emisję "Powieści Radia Pogoda", a codziennie od 22:00 do 23:00 nadawane będą wywiady z największymi gwiazdami muzyki i sztuki w ramach cyklu "Gość Radia Pogoda" i "Wieczór autorski".Weekendy w Radiu Pogoda należeć będą do słuchaczy i gwiazd. Robert Janowski powróci po wakacyjnej przerwie do prowadzenia "Koncertu Życzeń w Radiu Pogoda", emitowanego między 10:00 a 14:00 w sobotę i w niedzielę. Nowością będzie poświęcony muzycznym gwiazdom program "Aleja Gwiazd Radia Pogoda". W sobotę i w niedzielę w godz. 14:00 - 18:00 prowadzący Radia Pogoda przybliżą życie i muzykę artystów obecnych na co dzień na antenie stacji.