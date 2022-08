Tydzień z Premier League w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Premier League nie zwalnia tempa.

• W piątej kolejce spore wyzwanie przed Polakami występującymi na angielskich boiskach, bowiem ich kluby zmierzą się z drużynami z czołówki.

"Kanonierzy" to jedyny zespół, który wywalczył do tej pory komplet 12 punktów. Na przerwanie tej passy liczą Matty Cash i Aston Villa. Tylko jedno zwycięstwo, trzy porażki i zaledwie 15. lokata w tabeli to z kolei bilans "The Villains", jakże daleki od oczekiwań ich kibiców.W minioną niedzielę Aston Villa minimalnie uległa West Hamowi 0:1, a dla "Młotów" to zwycięstwo miało kluczowe znaczenie. Siódmy zespół poprzedniego sezonu rozpoczął bowiem nowe rozgrywki od falstartu - pierwsze zdobyte punkty pozwoliły Łukaszowi Fabiańskiemu i kolegom na wydostanie się ze strefy spadkowej.Niestety miejsce w wyjściowej jedenastce Southampton stracił Jan Bednarek. Przed sezonem Polak wydawał się być pewniakiem do gry, a pierwsze dwie kolejki tę sytuację potwierdziły. Niestety kolejne dwa mecze polski obrońca przesiedział na ławce rezerwowych, a duet stoperów Armel Bella-Kotchap - Mohhamed Salisu spisuje się na tyle przyzwoicie, że ciężko spodziewać się, aby sytuacja ta miała w najbliższym czasie ulec zmianie. I to nawet pomimo wyjazdowej porażki "Świętych" z Manchesterem United 0:1. W tej serii spotkań Southampton zagra ponownie na boisku rywali - londyńskiej Chelsea.Nowy trener Leeds Jesse Marsch konsekwentnie przygląda się Mateuszowi Klichowi, a co najważniejsze daje Polakowi szanse zademonstrowania umiejętności na boisku. Czasami jest to zaledwie kilka minut, a innym razem ponad pół godziny, tak jak w ostatnim, przegranym niestety 0:1 starciu z Brighton.W tej kolejce przed Leeds teoretycznie łatwiejsze zadanie, gdyż zagra przed własną publicznością z Evertonem, który zgromadził do tej pory na swoim koncie zaledwie dwa punkty. Ewentualne zwycięstwo nad "The Toffees" pozwoli klubowi z Elland Road utrzymać pozycję w ścisłej czołówce ligowej tabeli.O akcjach, kontrowersjach, oczarowaniach i rozczarowaniach, uczuciach kibiców i punktach w Fantasy eksperci dyskutować będą w Magazynie Premier League podsumowującym wydarzenia 5. serii spotkań w czwartek (01.09) o godz. 23:00.