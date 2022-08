Startuje 6 sezon "Ninja Warrior Polska" w Polsacie. Co w pierwszym odcinku?

Łukasz Szewczyk

• Polsat rozpoczyna emisję szóstej edycji sportowego show "Ninja Warrior Polska"

Michał „MMAsakra” Kita w „Ninja Warrior Polska” / Fot. Polsat

Kolejna jesienna premiera na antenie Polsatu. Stacja rozpoczyna emisję nowego, szóstego już sezonu programu "Ninja Warrior Polska". Jak zapowiadają twórcy, nowy sezon to jeszcze trudniejsze przeszkody i bardzo mocni zawodnicy, którzy z użyciem sił mięśni i umysłu potrafią zdziałać akrobatyczne wręcz cudaNie zabraknie gwiazd. Tanecznym krokiem ruszy na tor Jacek Jeschke, trener z programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", swoją waleczną duszę pokaże zawodnik MMA wagi ciężkiej Michał "Masakra" Kita, a sporo zamieszania zrobi dziennikarz i prezenter Polsatu Krzysztof Ibisz! Z torem zmierzy się też najprzystojniejszy policjant wśród aktorów, czyli Piotr Mróz z serialu "Gliniarze" i najbardziej wysportowany polski model Michał Baryza. Startujący jako zawodnik Bartosz Demczuk przy akompaniamencie przyjaciół z Kabaretu Młodych Panów rozbawi publiczność i uczestników do łez. Przedstawicielką płci pięknej będzie aktorka Monika Miller, a śpiewających aktorów postara się godnie reprezentować Paweł Góral, uczestnik 9. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"W walce na torze uczestników wspierają prowadzący: Karolina Gilon, Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras"Nowy sezon rozpocznie z przytupem. Na arcytrudnym torze pojawią się razem z ponadprzeciętnie wysortowanymi wojownikami ninja prawdziwi fighterzy - mistrzowie MMA. Pierwszy z nich to Michał "MMAsakra" Kita, zawodnik wagi ciężkiej. Czy jego imponująca tężyzna pomoże mu na torze? A może większe szanse będzie miał Jakub Wikłacz - zawodnik wagi koguciej? Obaj z pewnością przyzwyczajeni są do morderczej walki i łatwo się nie poddadzą.Dla Michała Kity start w programie to ogromna przyjemność, bo jak mówi: -. Jakub Wikłacz również podchodzi do startu z entuzjazmem, komentując: -W tym odcinku wystartują m.in karatecy, którzy zdecydowali się na udział w programie, ponieważ ostatnie edycje "Ninja Warrior Polska" zainspirowały ich dalszego sportowego rozwoju. Rękawice podjęli także muzycy. Zobaczymy aż trzech rozśpiewanych Górali z żywieckiego zespołu "Harmo Nice". Nie zabraknie też znanych już ninja bohaterów. Będziemy mogli podziwiać ulubieńca Karoliny Gilon, zawodowego strażaka i trenera personalnego, Mateusza Karbowego, zawsze roześmianego, zarażającego optymizmem Teofila Deciuka i nieustraszonego mistrza muay thai, Rafała Górkę. Wisienką na torcie będą piękne i waleczne kobiety, weteranka toru, Dorota Gadzińska i startująca pierwszy raz, Ewa Szymczuk, podopieczna wybitnego Ninja Witchera, Pawła Murawskiego.