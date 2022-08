Netflix na wrzesień. "Broad Peak", "Blondynka", "Cobra Kai 5", "Szkoła złamanych serc" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery września, dzień po dniu, na platformie Netflix

• Wśród nich m.in.: polski film "Broad Peak", fikcyjny portret Marilyn Monroe - "Blondynka", nowe sezony "Cobra Kai", "Przeznaczenie: Saga Winx", "Szkoła złamanych serc"

Netflix - wykaz premier na wrzesień 2022 roku:

Wydarzeniem miesiąca będzie premiera polskiego filmu Netflixa(od 14 września). Po wejściu na Broad Peak Maciej Berbeka dowiaduje się, że jego sukces nie był tak wielki, jak mu się wydawało. Po 25 latach rusza w drogę, żeby dokończyć to, co zaczął.We wrześniu w Netflixie piąty sezon serialu(od 9 września). Terry zaprowadza nowe porządki w dojo Cobra Kai, a Daniel, Johnny i dawny sprzymierzeniec łączą siły, aby stoczyć bitwę, która rozegra się nie tylko na macie. Swoje podboje otwiera także(od 14 września). Prowokacyjny mural ujawnia wszystkie szkolne romanse. Jego autorka, Amerie, musi stawić czoło niemiłym konsekwencjom: koledzy zrywają z nią wszelkie kontakty.Z drugim sezonem wraca(od 16 września). Studenci Alfei muszą obronić Solarię przez potężnymi wrogami. Bloom ma problemy z kontrolowaniem swoich mocy. Użytkownicy Netflixa zobaczą także drugi sezon(od 22 września). Dręczona wspomnieniami o Salimie Leya nie może uciec od swojej przeszłości. Bezlitosna pogoń za łatwymi pieniędzmi wciąż trwa.Premierę będzie miał także serial(od 29 września). W XIX-wiecznej Austrii namiętna i buntownicza Sisi oraz cesarz Franciszek Józef walczą o swoją miłość pośród nacisków, spisków i walki o władzę na wiedeńskim dworze.Wśród premier filmowych:(od 9 września). Brenda, świeżo owdowiała matka, próbuje chronić swoją rodzinę w przerażającej podróży, gdy morderstwo i zaginiona torba z pieniędzmi stają się początkiem walki o życie. Kolejna filmowa premiera to(od 16 września). Zdetronizowana królowa ekskluzywnej szkoły prywatnej w tajemnicy umawia się ze skromną nową uczennicą, że każda z nich zemści się na wrogach drugiej.Od 23 września. Tragiczna śmierć młodego chłopca wywołuje na osiedlu Athena prawdziwą wojnę, w której kluczową rolę odgrywają starsi bracia ofiary. Premierę będzie miał film(od 24 września). Długa i pełna przygód droga braci Elriców dobiega końca w finale, w którym muszą oni zmierzyć się z zagrażającym całemu krajowi niebezpieczeństwem nie z tego świata. Z kolei(od 28 września) to oparty na bestsellerowej powieści Joyce Carol Oates odważny, fikcyjny portret Marilyn Monroe z Aną de Armas w roli głównej.• Od 1 wrześniaDetoksKrólik Samuraj: Kroniki Usagiego: Sezon 2Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean .Odcinki 13-24Willa miłościGłośni sąsiedzi• od 2 wrześniaDiabeł w OhioRodzinne randkowanieNie jesteś wyjątkowaPodróbkiKupcie mój domNierozłączki: Duch, który musiał odejśćNierozłączki: Lilka i PestkaNierozłączki: Skazane na baletBajeczne życie żon Bollywood: Sezon 2Festiwal pieśniarzy• od 6 wrześniaDioramaSheng Wang: Sweet and JuicyJak mądrze wydawać pieniądzeSportowe opowieści: Wyścig stuleciaBee i Puppycat• od 7 wrześniaChef's Table: PizzaIndyjscy mordercy: Dziennik bestii• od 8 wrześniaEntrappedAtak wąglikiem na USA• od 9 wrześniaCobra Kai: Sezon 5Święci od narkotykówMerlí. Sapere Aude: Sezon 2Koniec drogiBezdech• od 12 wrześniaAda Bambini, naukowczyni: Sezon 3• od 13 wrześniaJo Koy: Live from the Los Angeles Forum• od 14 wrześniaZaginięcie w LørenskogEl Rey, Vicente FernándezSzkoła złamanych sercBroad PeakGrzechy naszej matkiChłopcy z katolickiej szkoły• od 15 wrześniaTerimPsy w kosmosie: Sezon 2Liss Pereira: Dorosła i przeciętna• od 16 wrześniaZróbmy zemstęKiedyś byłem sławnyJogiLustereczko, lustereczkoSkandal! Bringing Down WirecardGymnastics Academy: A Second ChanceDrifting Home• od 17 wrześniaLove is Blind: After the Altar: Sezon 2SantoPrzeznaczenie: Saga Winx: Sezon 2The Brave Ones• od 19 wrześniaGo Dog Go: Sezon 3• od 20 wrześniaPatton Oswalt: We All Scream• od 21 wrześniaPerfumiarzThe Real Bling Ring: Hollywood HeistFortune Seller: A TV ScamIron Chef MexicoDesigning Miami• od 22 wrześniaSzybki cash: Serial: Sezon 2The Dreamlife Of Georgie StoneKarma's World: Sezon 4Thai Cave Rescue• od 23 wrześniaPokémon: The Arceus ChroniclesAthenaJamtara - Sabka Number Ayega: Sezon 2The Girls at the BackBlues JazzmanaLou• od 24 wrześniaFullmetal Alchemist: The Final AlchemyDynastia: Sezon 5• od 26 wrześniaMy Little Pony: Zmieniaj świat: Rozdział 2W poszukiwaniu nieskończoności• od 27 wrześniaNick Kroll: Little Big Boy• od 28 wrześniaInside The World's Toughest Prisons: Sezon 6Too Hot To Handle: Brazylia: Sezon 2BlondynkaPożreć bogatych: Saga Gamestop• od 29 wrześniaCesarzowa Sisi• od 30 wrześniaAnikulapoRainbowEntergalacticPodłoga to lawa: Sezon 3Widmo-psiakiHuman Playground