Rusza jesienna ramówka Radia Złote Przeboje

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (1 września 2022 r) ruszy jesienna ramówka Radia Złote Przeboje.

• Oprócz pasm i programów cieszących się uznaniem słuchaczy stacji, znajdą się w niej nowe poradnikowe pozycje, konkursy z wysokimi nagrodami oraz jeszcze więcej sprawdzonych wiadomości.

Już od samego rana 1 września w Radiu Złote Przeboje na wszystkich słuchaczy czekać będzie trio porannego programu - Tomek Florkiewicz, Piotr Jaworski i Iwona Barańska. Wspólnie zadbają oni o to, co najważniejsze o tej porze dnia, czyli największe przeboje, dużo dobrego humoru i sprawdzone wiadomości, także te drogowe i lokalne. Oprócz tego każdego dnia o 7:20 na antenie Złotych Przebojów usłyszeć będzie można satyryczne miniaudycje, np. alerty "Radiowego Centrum Bezpieczeństwa" czy "Sekretne życie ssaków", czyli zabawnie przedstawione perypetie z życia gwiazd show-biznesu. Niespełna godzinę później, bo o 8:10 rozpoczynać się będzie konkurs "Dycha po ósmej", w którym codziennie główną nagrodą - za wiedzę i refleks - będzie nawet 10 tysięcy zł.Tuż po 9:00 przy mikrofonie zasiądzie Jerzy Telesiński. Od tego momentu w Radiu Złote Przeboje będzie można usłyszeć jeszcze więcej muzyki. To między innymi dzięki temu program będzie idealnym towarzystwem słuchaczy w trakcie godzin pracy. Wszystkim redakcja zaproponuje też informacje o najważniejszych wydarzeniach w Polsce, na świecie, a także w ich mieście. Codziennie po 11:00 na antenie zagości "Dobrze wiedzieć" - pozycja, w której stacja będzie pomagać swoim słuchaczom w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Sposoby na tańsze zakupy, na dawanie drugiego życia swojej garderobie, pomysły na szybkie desery - o tych i wielu innych sprawach po prostu "Dobrze wiedzieć". Natomiast w każdą środę między 10:00 a 14:00, po wakacyjnej przerwie, nadawany będzie cykl "Sprawdzone środy w Radiu Złote Przeboje", w którym na czynniki pierwsze zostaną rozłożone skomplikowane sprawy dotyczące każdego z nas. Redakcja podpowie m.in. jak złożyć wniosek o dodatek węglowy, jak otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia, czy jak zmieni się taryfikator punktów karnych.Popołudniowe programy w Radiu Złote Przeboje rozpoczynać się będą o godz. 14:00. Od poniedziałku do czwartku Kasia Wilk i Kamil Baleja zatroszczą się o dobry humor jedzących obiad, wracających z pracy czy relaksujących się po ciężkim dniu. Po 15:00 odpowiedzą też na pytania, które nurtują Polaków tak bardzo, że masowo szukają na nie odpowiedzi w wyszukiwarkach internetowych. Choć oczywiście informacje Kasi i Kamila trzeba będzie traktować z przymrużeniem oka.Z kolei w każdy piątek o 14:00 na antenie pojawi się autorski program Marzeny Rogalskiej "Piątek jak marzenie'. Dziennikarka zadba o wprowadzenie słuchaczy Radia Złote Przeboje w weekendowy nastrój i podpowie im, jak przy niewielkim nakładzie sił i środków poczuć przyjemność w czasie dni wolnych od pracy.W popołudniowych programach Radia Złote Przeboje nie zabraknie też sprawdzonych wiadomości, przygotowywanych przez dziennikarzy stacji.Wieczory w Radiu Złote Przeboje dalej będą obfitować w mocne, muzyczne akcenty. Od poniedziałku do czwartku po 18:00 Tomek Brhel zaprosi wszystkich na program "Cała muzyka". Będzie w nim można wygrywać bilety na koncerty i muzyczne gadżety w codziennym konkursie "Po imieniu z gwiazdami" oraz posłuchać wywiadów z największymi - polskimi i międzynarodowymi - gwiazdami muzyki czy osobowościami znanymi ze świata show-biznesu.W soboty o 11:00 rozpoczynać się będzie program Odety Moro "Najlepszy weekend". Dziennikarka zaprosi do studia Radia Złote Przeboje wyjątkowych gości. Oprócz wypowiedzi wielkich nazwisk świata polskiej kultury, rozrywki i sportu na antenie Złotych Przebojów usłyszeć będzie można też rozmowy z odważnymi ludźmi, którzy poświęcają się swoim pasjom i w ich rozwijaniu weszli na naprawdę wysoki poziom. Stałym punktem audycji będą praktyczne porady i wskazówki, o które Moro spyta Ulę Chińcz, znaną jako Ula Pedantula.Natomiast w weekendowe popołudnia stacja będzie towarzyszyć swoim słuchaczom i trzymać rękę na pulsie wydarzeń, na bieżąco informując m.in. o aktualnościach ze sportowych aren czy scen koncertowych. Z kolei sobotni wieczór upłynie pod znakiem największych, tanecznych złotych przebojów - na antenie pojawi się bowiem program "Dobra impreza".Jesienną ramówkę Radia Złote Przeboje wspiera promocja na antenie stacji, na jej stronie internetowej zloteprzeboje.pl oraz na Facebooku.Radio Złote Przeboje to sieć 24 lokalnych stacji należących do Grupy Radiowej Agory, które nadają m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Wrocławiu i miastach Aglomeracji Śląskiej, a także online. Na antenie Radia Złote Przeboje można usłyszeć największe przeboje lat 80., 90. i dwutysięcznych.zloteprzeboje.pl