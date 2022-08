Serial true-crime "Candy" od października w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Na październik Disney+ zapowiada premier serialu kryminalnego "Candy"

• Odtwórczynią głównej roli i producentką wykonawczą limitowanej pięcioodcinkowej serii opartej na prawdziwych wydarzeniach jest Jessica Biel

W środę (12 października 2022 roku) w Disney+ zadebiutuje oryginalny pięcioodcinkowy serial true-crime "Candy". W roli głównej wystąpi Jessica Biel, która jednocześnie pełni funkcję producentki wykonawczej. W dniu premiery udostępnione zostaną wszystkie odcinki produkcji.Jest początek lat 80. Candy Montgomery jest idealną gospodynią domową i matką, której absolutnie wszystko dobrze się układa - ma dobrego męża, dwoje dzieci, ładny dom, nawet jej drobne grzeszki są starannie zaplanowane. Jednak gdy narasta w niej presja konformizmu, zaczyna walczyć o odrobinę wolności. Ze skutkiem śmiertelnym.W serialu występują: Jessica Biel, Timothy Simons, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber oraz Raúl Esparza.Trzykrotnie nominowana do nagrody Emmy Robin Veith ("Mad Men", "The Act") napisała scenariusz pierwszego odcinka i jest producentką wykonawczą serialu. Nick Antosca ("The Act", "Nowy smak wiśni") jest producentem wykonawczym pod szyldem swojego domu produkcyjnego Eat the Cat wraz z Alexem Hedlundem. Jessica Biel i Michelle Purple ("Grzesznica", "Cruel Summer") są producentkami wykonawczymi z ramienia Iron Ocean. Michael Uppendahl ("Fargo", "American Crime Story: Impeachment"), który wyreżyserował odcinek pilotażowy, jest producentem wykonawczym. Jim Atkinson i John Bloom pełnią rolę dodatkowych producentów.Serial został wyprodukowany przez UCP, oddział Universal Studio Group, oraz 20th Television, część Disney Television Studios.