Canal+ Online podnosi ceny pakietów z HBO i Netflix. Jak zachować obecną cenę?

• Canal+ Online zapoiada podwyższa cenę pakietów z serwisiami HBO Max oraz Netflix

• Ostatnia szansa na zakup oferty w niższej cenie

Cena za pakiet łączony Canal+ Seriale i Filmy z HBO to aktualnie 39 zł miesięcznie, a za pakiet Canal+ Seriale i Filmy z Netflix 49 zł miesięcznie. Użytkownicy mogą wybrać również pakiet łączony Canal+ Seriale i Filmy z HBO i Netflix. Cena za taką paczkę naładowaną serialami i filmami to obecnie 59 zł miesięcznie.Wspomniane powyżej oferty łączone w dotychczasowych cenach będzie można zamówić wyłącznie do 5 września do końca dnia. Wtedy nastąpi aktualizacja cenników i wszyscy klienci, którzy po tej dacie zdecydują się na skorzystanie z oferty, będą musieli zapłacić więcej.Nowa cena za ofertę łączoną pakietu Canal+ Seriale i Filmy z HBO wyniesie, Canal+ Seriale i Filmy z Netflix, a Canal+ Seriale i Filmy z Netflix i HBO. Cena samego pakietu Canal+ seriale i filmy pozostanie bez zmian i wyniesie nadalAktualizacja cennika obejmie również oferty łączone z pakietem Canal+. Cena za pakiet Canal+ z HBO wyniesie 69 zł, Canal+ z Netflix, a Canal+ z HBO i Netflix. Ceny paczek łączonych będą więc wyższe odpowiednio o 10 zł, 10 zł i 20 zł.Osoby decydujące się wyłącznie na pakiet Canal+ zapłacą po 6 września 49 zł (obecna cena wynosi 45 zł).Wrześniowa aktualizacja cen nie obejmie dwóch pozostałych paczek - Eleven Sports & Polsat Sport Premium oraz Fun & News.Wszyscy klienci, którzy już teraz korzystają z oferty CANAL+ online lub przed 5 września przed końcem dnia aktywują dowolny pakiet, zachowają obecne ceny w przyszłości. Warunkiem jest utrzymanie ciągłości miesięcznej subskrypcji. Wyłączenie danego pakietu i jego ponowna aktywacja po 5 września będzie skutkowała zakupem w nowej, wyższej cenie.