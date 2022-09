"Obgadane". Nowy program w portalu O2

Łukasz Szewczyk

• Portal O2 wzbogacił swoją ofertę o program wideo "Obgadane".

• Karolina Sobocińska przeprowadza wywiady z osobistościami świata show biznesu.

• Nowe odcinki emitowane są w soboty o godz. 18:00 na Stronie Głównej O2 i WP

Program "Obgadane" to przestrzeń do rozmów z różnorodnymi gośćmi, którzy zaistnieliw show-biznesie dzięki swoim osobistym sukcesom, inni poruszali ważne społecznie kwestie i tematy tabu, a niektórzy znani są dzięki prezentowaniu swoich poglądów i walcez uprzedzeniami. Nowy format wpisuje się w filozofię portalu O2, który zawsze stawia na odmienne, ciekawe treści. Do tej pory w programie wystąpili m.in. popularny ukraiński youtuber Aleksiej Durniew, miss Polonia Krystyna Sokołowska; zespół Jeden Osiem L, Maja Staśko.- mówi Kamil Karnowski, dyrektor Publishing Growth w Wirtualnej Polsce.Gościnią następnego odcinka programu, którego premiera już 3 września, będzie Monika Miller, piosenkarka i aktorka, która udzieli pierwszego studyjnego wywiadu po niedawno przebytej chorobie. Opowie o swoich zmaganiach z tym związanych, a także przyjaźniachw show-biznesie i zaskakujących planach na przyszłość.