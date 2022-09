Nowa Biblioteka Wideo WP Pilot

Łukasz Szewczyk

• Od początku września WP Pilot udostępniła swoim użytkownikom nową funkcjonalność - bibliotekę filmów, seriali, programów rozrywkowych, rozgrywek sportowych, a także bajek dla najmłodszych.

Użytkownicy, którzy nie zdążyli obejrzeć swojego ulubionego programu na żywo, mogą teraz nadrobić zaległości. Taką możliwość daje biblioteka wideo WP Pilot. Funkcjonalność jest dostępna w przeglądarkach, a także w aplikacji na wybranych telewizorach.Biblioteka WP Pilot to również bogata baza kultowych filmów i seriali, które już dawno otrzymały status klasyków. Znajdują się tam m.in. takie kategorie jak: komedie, kryminały, a także co tydzień aktualizowane kategorie redakcyjne. Podpowiedzi na bieżąco widzowie znajdą w zakładce TOP 10.- mówi Marcin Malicki, szef WP Pilota.Usługa jest dostępna dla wszystkich widzów posiadających odpowiednie pakiety serwisu WP Pilot, np. użytkownik, który ma pakiet Eleven Sports otrzymuje dostęp do meczówi rozgrywek sportowych emitowanych w tych kanałach. Materiały w Bibliotece WP Pilot będą ograniczone czasowo. W przeglądarkach internetowych użytkownicy otrzymali również możliwość cofania programów, do dwóch godzin od początku emisji. Nowe funkcjonalności w usłudze, takie jak możliwość cofania programów, do dwóch godzin od godziny emisji przeglądarkach internetowych, a także opcja cofnięcia się do wybranej pozycji z ramówki bezpośrednio z poziomu programu TV na danym kanale będą pojawiać się w kolejnych tygodniach.