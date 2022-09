25 sezon "Kuchennych rewolucji" Magdy Gessler w TVN. Na początek "Irlandia"

Łukasz Szewczyk

• Już po raz 25. Magda Gessler pokaże, czym jest prawdziwa zmiana.

• Niestrudzona specjalistka od gastronomii wyruszy na kolejne misje, których celem jest pomoc upadającym lokalom.

W jubileuszowym sezonie słynna restauratorka odwiedzi, między innymi: Barlinek, Chorzów i Puławy. Po raz pierwszy w historii programu na kulinarnej mapie rewolucji znajdą się też: Kępno, Kamionki i Zakręt, gdzie Magda Gessler zmierzy się z kuchnią gruzińską.Pierwsza z rewolucji nowego sezonu odbędzie się w Czechowicach-Dziedzicach. W tym przemysłowym regionie, o krok od ruchliwej drogi łączącej Tychy z Bielskiem-Białą, swój lokal otworzył Krystian. Postawił na kuchnię włoską, choć z mylącą nazwą... "Irlandia". Miejsce świeci pustkami i przynosi same straty. Z tego powodu Krystian nadal prowadzi swój biznes za granicą, by mieć z czego dokładać do restauracji w Polsce. Na co dzień restauracją zarządza jego narzeczona Klaudia i sama przyznaje, że nie najlepiej jej to wychodzi, a młody zespół zupełnie się jej nie słucha. I tak w położonej w Polsce "Irlandii", serwującej włoskie dania, brakuje niemal wszystkiego: logiki, sprawnego zarządzania, rozsądnego planu, a nade wszystko gości.Z kolei w Tomaszowie Mazowieckim na jednym z osiedli robotniczych swoje podwoje otworzył lokal "Smaczne...go!". Jego właścicielami są małżonkowie Jolanta i pochodzący z Sarajewa Vlado. Przez siedemnaście lat ich życie toczyło się w ciągłej podróży między Polską, Serbią, Czarnogórą a Bośnią. Nieco koczowniczy tryb życia musiał się jednak zmienić po dramatycznym wypadku, któremu uległ Vlado. Para zdecydowała się na stałe zamieszkać w Polsce i oszczędności życia zainwestowała we własny lokal gastronomiczny. Cały biznes rozkręcała Jolanta, bo Vlado, z powodu intensywnej rehabilitacji i jednocześnie depresji, która go dotknęła, unieruchomiony był w domu. Przez rok jego żona opiekowała się nim i próbowała rozkręcić restaurację. O ile Vlado poczuł się wreszcie lepiej, to biznes kręci się coraz gorzej.