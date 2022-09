Łukasz Szewczyk

Viaplay kręci polską komedię "Klątwa"

• Viaplay rozpoczyna zdjęcia do pierwszej polskiej komedii Viaplay Originals.

• "Klątwa" to ciepła, zabawna i przewrotna historia opowiadająca o sile kobiet, siostrzanej miłości i rodzinnych więzów.

• O tym, jak ważny jest sposób w jaki patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość i to co nam się przytrafia.