HBO Max na pierwszą połowę września. "Elvis", "Opowieści podręcznej V"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na pierwsze dwa tygodnie września

Serialowym wydarzeniem miesiąca jest premiera serialu(od 15 września). Elisabeth Moss w dystopijnej opowieści o świecie, w którym kobiety zostały całkowicie podporządkowane władzy. W nowym sezonie June musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów. Stara się też na nowo zdefiniować swoją tożsamość i cel. Owdowiała Serena próbuje natomiast poprawić swoją pozycję w Toronto, gdy wpływy Gileadu rosną w Kanadbrazie.Z kolei(od 1 września) to nowy serial animowany Max Original opowiada o wzlotach i upadkach zwykłego chłopca, który ciągle dostaje błędne wskazówki od otaczających go dorosłych, bo oni przecież "chcą dobrze". W serialu(od 1 września)- spokojna codzienność nadmorskiego Belmonte zostaje zakłócona, gdy seks-taśma nauczycielki z miejscowego liceum i ucznia wypływa i wznieca pożar w mieście.(od 2 września) - cztery najlepsze przyjaciółki: Jazz, Fanta, Hajra i Rasaq wychowały się na ulicach niebezpiecznego Berlina. U progu dorosłości spoglądają w niepewną przyszłość.W nowym sezonie(od 5 września) bohaterów zastajemy tam, gdzie widzieliśmy ich po raz ostatni - są w kiepskiej formie i wygląda na to, że szczęście się od nich odwróciło. Czy uda im się stanąć na nogi, by wyruszyć na spotkanie kolejnych przygód?.(od 7 września) - Levante, 1992 rok. Trzy piętnastolatki - Sandra, Eva i Malena - znikają bez śladu z pewnego klubu. Brat Sandry wraz z najlepszymi przyjaciółmi rozpoczyna własne śledztwo. Odkrywają, że ci, którzy przetrzymują jego siostrę, nie są z tego świata.Wracają(od 8 września) - lata 80. Trójka przyjaciół, którzy niedawno skończyli studia i znają się od dziecka, realizuje swoje marzenia na Manhattanie, ale nadal ma ogromny sentyment do rodzinnego, robotniczego miasteczka na Long Island. Mają głowy pełne marzeń...(od 9 września) - finałowy sezon serialu prawniczego z Christine Baranski w roli wziętej prawniczki Diane Lockhart.Serial śledzący(od 9 września) losy Saszy - dziewczyny, która chciałaby zostać piosenkarką, ale pali marihuanę i nigdy nigdzie się nie spieszy. Jest dwudziestopięciolatką z East Endu, która ma negatywne saldo w banku i skłonność do muzycznego fantazjowania. Serial(od 14 września) - oficer Chris Monsanto walczy z przestępczością z pomocą swoich dwóch wspólników: nierozgarniętego Bretta oraz przestrzegającą wszelkich zasad Susie. Mierzą się z przemytnikami narkotyków, złodziejami dzieł sztuki, porywaczami oraz oszustami.Filmowym wydarzeniem miesiąca będzie premiera filmu(od 2 września). Film opowiada o życiu i twórczości Elvisa Presleya (Austin Butler), widzianych z perspektywy jego skomplikowanych relacji z enigmatycznym menadżerem "Pułkownikiem" Tomem Parkerem (Tom Hanks).Wśród premier(Saod 2 wrzśniamuel's Travels) - cudzoziemiec szuka swojego biologicznego ojca na łotewskiej wsi, kiedy przypadkowo potrąca samochodem prosiaka. Córka hodowcy świń namawia go do spędzenia nocy na farmie, gdzie mężczyzna staje się niewolnikiem. Kolejna propozycja to(od 3 września) - łotewska tragikomedia o młodym artyście, który jest świadkiem zmian politycznych okresu II wojny światowej. Gdy brutalne reżimy pojawiają się i znikają, jego kraj, wioska, lud, a nawet jego serce zostają wciągnięte w nieubłagany wir historii.(od 4 września) to historia sportowca Kurta Warnera, który przeszedł drogę od zapełniania półek w supermarkecie do dwukrotnego mistrzostwa NFL, tytułu mistrza Super Bowl i pozycji rozgrywającego w Hall of Fame.(od 4 września) - gdy jej babcia zaczyna chorować, Camila zostaje zmuszona do przeniesienia się do Buenos Aires. Opuszcza przyjaciół oraz liberalne liceum i musi odnaleźć się w tradycyjnej instytucji, gdzie jej buntowniczy charakter staje się problemem.(od 7 września) - zwabiony propozycją prestiżowej profesury ambitny naukowiec zostaje wciągnięty do pracy w Stasi. Dramat historyczny inspirowany historią życia i śmierci Wernera Teske, ostatniego więźnia straconego w byłej NRD.Wśród filmowym premier(od 9 września) - kiedy słynny syn Lilian Cooper nagle umiera z powodu rzekomego przedawkowania, kobieta rozpoczyna własne śledztwo. Z pomocą byłej dilerki narkotyków syna, bohaterka za wszelką cenę szuka odpowiedzi, sprawiedliwości oraz zemsty,(od 11 września) to historia Gary'ego Valentine'a i Alany Kane, gdy dorastają i zakochują się w sobie w dolinie San Fernando. Dramat o dojrzewaniu, którego akcja rozgrywa się w 1973 roku i pokazuje, jak zdradziecka potrafi być pierwsza miłości;(od 11 września) - Damien jest odnoszącym sukcesy artystą, który jest żonaty z restauratorką mebli. Pomimo swojej dwubiegunowości bohater stara się układać życie z ukochaną, wiedząc, że może nigdy nie być w stanie dać jej tego, czego ona pragnie;(od 11 września) - w 2014 roku ukraiński chirurg zaciąga się do walki z rosyjskimi siłami zbrojnymi w regionie Donbasu, gdzie zostaje schwytany. Jako jeniec wojenny jest świadkiem przerażających scen upokorzenia i przemocy w wykonaniu rosyjskich najeźdźców.W ofercie pojawi się także(od 3 września), czyli najnowszy sezon jednego z największych programów komediowych wszech czasówDla miłośników dokumentów, ale i muzyki, przygotowana została premiera serialu dokumentalnego(7 września). Produkcja przedstawia niezwykłe, ekscytujące historie każdego z członków zespołu The Rolling Stones sugestywnie opowiadane, dzięki ekskluzywnym wywiadom z zespołem i innymi gwiazdami rocka.• od 1 wrześniaDziesięcioletni Tom, odc. 1-10Durrellowie, odc. 1-6Durrellowie II, odc. 1-6Durrellowie III, odc. 1-8Durrellowie IV, odc. 1-6Wszyscy kłamią, odc. 1-6Top GunCórka treneraJedz, módl się, kochajKu gwiazdomJak wytresować smoka• od 2 wrześniaKrólowe Berlina, odc. 1-6Primal II, odc. 8Rap Sh!t, odc. 8ElvisDramatPodróże SamuelaRozterki Jiříego LáskySausage PartySynTo minie, kochanie• od 3 wrześniaSaturday Night Live XLVII, odc. 1-21Malarz szyldówZwariowane Melodie: Kreskówki II, odc. 11• od 4 wrześniaAmerican UnderdogWyjście Camili• od 5 wrześniaRick i Morty VI, odc. 1Ród smoka, odc. 3Miasto na wzgórzu III, odc. 6Najdłuższy marsz Billy'ego LynnaChristiane F.• od 6 wrześniaBranża II, odc. 6Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 136 krokówMečiarNa wolnościNadejdą lepsze czasyPołudnicaŚwiadomość przechodniaVII. Nie kradnij• od 7 wrześniaMoje życie w Rolling Stonesach, odc. 1-4Paraiso II, odc. 1-8Co robimy w ukryciu IV, odc. 8Tuca i Bertie III, odc. 10Biały mieczLinOstatnia egzekucja• od 8 wrześniaMarzenia o Manhattanie II, odc. 1-6Głosuj na Juana, odc. 1-8Głosuj na Juana II, odc. 1-7Głosuj na Juana III, odc. 1-8BacurauBukareszt: Rok smokaMoneyballNic już nie będzie takie samoCi, którym się udałoMalowany ptak• od 9 wrześniaSprawa idealna VI, odc. 1Ostry dyżur XI, odc. 1-22Mood, odc. 1-6Primal II, odc. 914 dni, 12 nocyBez dokumentówBill Maher: Na żywo z DCChuck Norris kontra komunizmCudowni gladiatorzyGrimsbyHistoria Pierre'a WoodmanaJa nieistniejąceKarel, ja i tyKibicKrólowa ciszyMiara zemstyOdpowiedzialnośćPsy nie noszą spodniRadŚwiat według Iona B.Wielki apetytWojna klasWyznania w taksówce: Miasto, które nigdy nie śpiWyznania w taksówce: Nowy Jork, cz. 3• od 10 wrześniaPocoyo IV, odc. 28-53OdbicieStep Up - Taniec zmysłówStep Up 2Marmaduke - pies na fali• od 11 wrześniaLicorice PizzaNiespokojni• od 12 wrześniaRick i Morty VI, odc. 2Ród smoka, odc. 4Miasto na wzgórzu III, odc. 6Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 22Bob Costas II, odc. 3Moi bracia i jaToto bohater• od 13 wrześniaBranża II, odc. 7Bosy imperatorPająkHistoria Rachel de BeerSupernovaNiewiarygodna historiaWyznania w taksówce 4RialtoSzczęściaraTrans-akcjaCzekając na sobotęRuben Brandt, kolekcjonerOblężenie na ulicy Liperti• od 14 wrześniaEagleheart, odc. 1-12Co robimy w ukryciu IV, odc. 9Spokój w sercuCicha wolność• od 15 wrześniaOpowieść podręcznej V, odc.1-2Mamuśka, odc. 1-22Mamuśka II, odc. 1-22Mamuśka III, odc. 1-22Mamuśka IV, odc. 1-22Mamuśka V, odc. 1-22Mamuśka VI, odc. 1-22Mamuśka VII, odc. 1-20Mamuśka VIII, odc. 1-18Don't StopWielka uczta Gordona RamsayaGremliny rozrabiająCzekolada pokoju