Szlagierowy mecz Barcelony, derby Mediolanu - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W pierwszy weekend września tylko widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć szlagier ligi hiszpańskiej, w którym Sevilla FC zmierzy się z FC Barceloną Roberta Lewandowskiego, oraz derbową konfrontację AC Milanu z Interem Mediolan w lidze włoskiej.

Po trzech kolejkach nowego sezonu LaLiga Santander Robert Lewandowski ma na koncie cztery gole, a jego FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Polak doskonale wprowadził się do nowej drużyny i wszystko wskazuje na to, że zawalczy o tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej, a Barça będzie miała znacznie większe szanse na mistrzostwo kraju niż w poprzednich rozgrywkach. W najbliższy weekend rywalem ekipy z Katalonii będzie aspirująca również do najwyższych lokat Sevilla FC. Co ciekawe, "Lewy" w żadnym z pięciu dotychczasowych występów przeciwko temu zespołowi nie zdobył bramki. Tak korzystnym bilansem w konfrontacjach z RL9 nie może pochwalić się żadna inna defensywa w Europie. Nasz rodak zrobi wszystko, by w szlagierowym meczu na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán przełamać tę serię, więc gospodarze mogą spodziewać się sporych kłopotów. Warto dodać, że Sevillistas rozpoczęli tegoroczną kampanię poniżej oczekiwań, dlatego zagrają pod sporą presją i mocno zdeterminowani, by sięgnąć po komplet punktów.Od 20:50 mecz prosto ze stadionu będą komentować Michał Wszołek i hiszpański korespondent stacji Marcin Gazda.W innym ciekawie zapowiadającym się starciu CA Osasuna podejmie Rayo Vallecano. Gospodarze byli jedną z rewelacji poprzedniego sezonu, a nowe rozgrywki rozpoczęli bardzo dobrze, dzięki czemu są na piątym miejscu w tabeli. Formą imponuje przede wszystkim skuteczny Chimy Ávila. Piłkarze z Pampeluny muszą jednak uważać, bo ekipa gości jest ostatnio na wyjazdach groźna, co potwierdziła, remisując z FC Barceloną i pokonując RCD Espanyol.Derby Mediolanu to jedno z najważniejszych wydarzeń każdego sezonu Serie A, ale najbliższe starcie zespołów ze stolicy Lombardii zapowiada się szczególnie ciekawie, bo Milan jest aktualnym mistrzem, a Inter wicemistrzem Włoch. Oba kluby mają wysokie aspiracje również w obecnych rozgrywkach. W ekipie Rossonerich coraz lepiej prezentuje się pozyskany latem Charles De Ketelaere, który w miniony weekend zanotował asystę przy golu Rafaela Leão. Współpraca Belga z Portugalczykiem może mieć kluczowe znaczenie także w konfrontacji z solidną defensywą Interu. Co ciekawe, Milan nie wygrał od sześciu lat żadnego meczu z lokalnym przeciwnikiem, kiedy występował w roli gospodarza. Z kolei dla postawy Nerazzurrich najważniejsza będzie forma Romelu Lukaku i Lautaro Martíneza, dwójki doskonale rozumiejących się napastników. Czy to oni przesądzą o losach tej rywalizacji?Prosto ze stadionu spotkanie będą komentować Mateusz Święcicki i Marcin Nowomiejski.W ten weekend wielkie emocje zapowiadają się również na Stadio Olimpico, gdzie szóste w tabeli S.S. Lazio zmierzy się z trzecim SSC Napoli. Drużyna z Neapolu udanie weszła w sezon i wbrew opiniom niektórych ekspertów udowadnia, że zamierza walczyć o najwyższe cele. Spora w tym zasługa Piotra Zielińskiego, Victora Osimhena i będącego odkryciem początku rozgrywek Chwiczy Kwaracchelii. Dotychczas ten tercet zaliczył w sumie sześć trafień i cztery asysty. Jak poradzi sobie na tle szczelnej obrony rzymian z Alessio Romagnolim na czele?W ubiegły weekend Paris Saint-Germain po raz pierwszy w tym sezonie straciło punkty, ale utrzymało pozycję lidera, dzięki korzystnemu bilansowi bramkowemu. W środku tygodnia piłkarze ze stolicy pokonali Toulouse FC, ale ich przewaga nad kolejnymi zespołami nadal jest minimalna. Jeśli paryżanie chcą zagwarantować sobie pozostanie na szczycie tabeli, to w ten weekend muszą wygrać wyjazdowe starcie z FC Nantes. Zadanie nie będzie łatwe, bo Kanarki w 2022 roku doznały na własnym stadionie tylko jednej porażki, a w poprzedniej konfrontacji z nimi PSG przegrało aż 1:3. Defensywa gości z Sergio Ramosem na czele musi uważać przede wszystkim na Mostafę Mohameda, który trafiał do siatek rywali w dwóch ostatnich spotkaniach. Z kolei w formacjach ofensywnych ekipy trenera Christophe'a Galtiera najwięcej będzie zależało do grających fantastycznie Neymara, Kyliana Mbappé i Leo Messiego.Jednym z hitów weekendu będą także derby Lazurowego Wybrzeża, w których OGC Nice zmierzy się z AS Monaco. Kibice oczekują przynajmniej takich samych emocji jak w ostatniej konfrontacji tych klubów na Allianz Riviera, zakończonej remisem 2:2. Wówczas obie ekipy oddały w sumie 20 strzałów na bramkę przeciwnika, wymieniały się prowadzeniem, a decydujące gole padły w ostatnich kilkunastu minutach. Tym razem podział punktów nie zadowoli żadnej z drużyn, ponieważ od początku rozgrywek grają w kratkę i muszą odrabiać straty do ścisłej ligowej czołówki.Broniący mistrzostwa Belgii Club Brugge KV miał przeciętny początek sezonu, ale z tygodnia na tydzień gra coraz lepiej i po trzech wygranych meczach z rzędu awansował na trzecie miejsce w ligowej tabeli. W ten weekend rozpędzona ekipa trenera Carla Hoefkensa może znaleźć się nawet na pozycji lidera, ale do tego niezbędne jest zwycięstwo w derbowym starciu z Cercle Brugge KSV. Na Jan Breydel Stadium zespół gospodarzy będzie faworytem, ale warto pamiętać, że podobnie było w poprzednich rozgrywkach, a pomimo to w obu konfrontacjach z lokalnym rywalem zdobył w sumie tylko jeden punkt. W bramce gości powinniśmy zobaczyć Radosława Majeckiego, który w lipcu dołączył do nowej drużyny i rozpoczął występy od zanotowania kilku czystych kont. Tym razem będzie musiał wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, bo po stronie Club Brugge KV zagrają bardzo skuteczni zawodnicy z robiącym ostatnio furorę Ferranem Jutglą na czele.Kto awansuje do wielkiego finału PGE Ekstraligi? O tym będzie można przekonać się już w ten weekend, kiedy odbędą się spotkania półfinałowe z udziałem czterech najlepszych drużyn obecnego sezonu. W piątek ELEVEN SPORTS pokaże pierwszy mecz MOJE BERMUDY STALI Gorzów z ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZEM Częstochowa. Wskazanie faworyta tej konfrontacji jest niezwykle trudne, a jej wielką atrakcją będzie pojedynek Bartosza Zmarzlika z Leonem Madsenem, dwóch wielkich gwiazd żużla i głównych kandydatów do tytułu mistrza świata w tym roku. Ten pierwszy liczy na wsparcie znajdującego się w świetnej formie Martina Vaculíka, a drugi na równie dobrą jazdę Kacpra Woryny, który odegrał ważną rolę w wygranym rewanżowym starciu ćwierćfinałowym z BETARD SPARTĄ Wrocław.Na niedzielę zaplanowano transmisję rewanżowego meczu MOTORU Lublin z FOR NATURE SOLUTIONS APATOREM Toruń. Mikkel Michelsen, Dominik Kubera, Jarosław Hampel i spółka postarają się o powtórkę z rundy zasadniczej, kiedy pokonali na własnym stadionie ekipę z Torunia aż 55:35. Tym razem goście z pewnością stawią im silniejszy opór, a szczególnie groźni będą Robert Lambert i Patryk Dudek, którzy utrzymują stabilną formę i są najlepiej punktującymi zawodnikami swojej drużyny w obecnych rozgrywkach.W ubiegłym sezonie wyścig o Grand Prix Holandii powrócił do kalendarza Formula 1 po 26 latach przerwy. Niezwykle emocjonująca rywalizacja zakończyła się triumfem ulubieńca lokalnych kibiców, Maksa Verstappena, który kilka miesięcy później sięgnął po mistrzostwo świata. W tym roku ten kierowca także będzie faworytem, ale jego główni konkurenci, tacy jak Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton czy George Russell, zrobią wszystko, by uniemożliwić mu wygraną. Jeśli zawodnicy grupy pościgowej chcą zachować jeszcze cień szansy na pozbawienie przedstawiciela Oracle Red Bull Racing pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej, to powinni natychmiast zacząć odrabiać straty. Warto pamiętać, że muszą również walczyć z Sergio Pérezem, kolegą zespołowym Verstappena, który jest drugi w tabeli i stanowi dla obrońcy trofeum bardzo silne wsparcie.Przy okazji wszystkich treningów, kwalifikacji oraz wyścigu o Grand Prix Holandii dziennikarze ELEVEN SPORTS będą na Circuit Zandvoort. Podzielą się z kibicami najnowszymi informacjami z padoku, przekażą ciekawostki z poszczególnych zespołów oraz porozmawiają z kierowcami.Plan transmisji:Piątek (2 września):• 12:25 FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 12:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 15:55 FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Mikołaj Sokół, Patryk Mirosławski, Robert Smoczyński• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Rafał Dobruckireporterzy: Anita Mazur, Tomasz Lorek• 20:00 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian Gątarek• 20:40 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Krzysztof Rot• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (3 września):• 11:55 FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Mikołaj Sokół, Patryk Mirosławski, Robert Smoczyński• 13:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Mikołaj Sokół, Patryk Mirosławski, Robert Smoczyński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz ze stadionu: Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejskistudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak• 18:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Kuba Ostrowski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz ze stadionu: Michał Wszołek, Marcin Gazdastudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban Daniel Sobis• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (4 września):• 12:00- magazyn (Eleven Sports 1 / Facebook / YouTube, Twitter)• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 12:55 FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica,• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świrkula• 14:55(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica, Patryk Mirosławski, Mikołaj Sokół• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 16:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Oskar Bober, reporterzy: Joanna Cedrych, Tomasz Lorek• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świrkula• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (5 września):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Mikołaj Kruk• 20:30- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 21:30(Eleven Sports 1)• 22:30- magazyn (Eleven Sports 1)