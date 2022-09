Karolina Hytrek-Prosiecka nową prowadzącą program "Poranna rozmowa" Gazeta.pl

Łukasz Szewczyk

• Karolina Hytrek-Prosiecka dołącza do zespołu programu "Poranna rozmowa" Gazeta.pl.

• Będzie jedną z prowadzących na żywo rozmowy z politykami i ekspertami.

• Pierwszy odcinek z udziałem nowej prowadzącej zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 5 września 2022 roku

Karolina Hytrek-Prosiecka / Fot. Agora

- mówi Łukasz Kijek, redaktor naczelny serwisów informacyjnych Gazeta.pl i dyrektor ds. rozwoju treści wideo. -- dodaje Kijek.Karolina Hytrek-Prosiecka jest dziennikarką ekonomiczną, przez ponad 10 lat związaną z telewizją TVN CNBC i TVN24. Współtworzyła i prowadziła na żywo programy poświęcone gospodarce i sprawom międzynarodowym. Regularnie przygotowywała także materiały do głównego wydania "Faktów" TVN. Po odejściu z dziennikarstwa zajęła się doradztwem strategicznym w zakresie zarządzania informacją. Od kilku lat prowadzi jeden z największych serwisów poświęconych systemowi ochrony zdrowia. Jest również komentatorką polityczno-ekonomiczną, trenerką komunikacji i współgościnią podcastu poświęconego relacjom mediów z branżą PR.- przyznaje Karolina Hytrek-Prosiecka. -- dodaje."Poranna rozmowa" to format wideo emitowany na żywo od poniedziałku do piątku o godz. 8:30 na Gazeta.pl oraz na profilu portalu na Facebooku. Program, prezentowany na stronie głównej Gazeta.pl od 2018 r., poświęcony jest aktualnym zagadnieniom ze świata polityki, ekologii i społeczeństwa. Jego gośćmi są najważniejsze postaci życia publicznego i politycznego. W najnowszym sezonie porannego programu Gazeta.pl drugim prowadzącym będzie w dalszym ciągu Jacek Gądek.