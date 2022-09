Rusza nowy sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nowe gwiazdy, zmiany w jury

Łukasz Szewczyk

• Polsat rozpoczyna emisję nowego sezonu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Juy programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" / Fot. Polsat

Uczestnicy 17 edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" / Fot. Polsat

Wiele godzin treningów wokalnych, choreograficznych oraz precyzyjnej i żmudnej charakteryzacji - często trwającej po kilka godzin, niezwykłe muzyczne wyzwania i spektakularna scenografia. Telewizja Polsat rozpoczyna emisję siedemnastej już edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Nagrodą jest czek na 10 tysięcy złotych, który zwycięzca przeznacza na cel charytatywny.Jesienna edycja programu to zmiany w jury. Krzysztofa Cugowskiego zastąpi zwycięzca 15. edycji - Robert Janowski. Uczestników oceniać będą także Katarzyna Skrzynecka, Małgorzata Walewska oraz Michał Wiśniewski. Prowadzącymi są Piotr Gąsowski oraz Maciej Dowbor.W nowej edycji swoje zdolności wokalne i aktorskie zaprezentują wokalistka, autorka tekstów, znana widzom Polsatu z cyklu "Kabaret na żywo" aktorka- aktorka związana z Teatrem Ateneum w Warszawie oraz świeżo upieczona aktorka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Męskie grono uczestników tworzą aktor i piosenkarz, wokalista, aktor znany między innymi z serialu "Kowalscy kontra Kowalscy"oraz śpiewak operowyJuż pierwszym odcinku jury programu nie mogło wyjść z oszołomienia po występie gwiazdy wcielającej się w wykonawcę Tramara Dillarda, znanego jako FLO RIDA. Ten amerykański raper rozpoczynał karierę, śpiewając z siostrami w lokalnej grupie gospel na Florydzie. Jak mówi o nim wcielająca się w jego postać gwiazda: "To jest chłopak, który udowadnia, że w dążeniu za pasją, za marzeniami, można wyrwać się z każdego środowiska, nawet najbardziej gangsterskiego. I on jest w tym miejscu, w którym jest. To bardzo motywujące". I dodaje: "Poza moim przeobrażeniem się w rapera, szykuję jeszcze jedną niespodziankę"- powiedziała zupełnie zszokowana Małgorzata Walewska. -- dodała Katarzyna Skrzynecka. -- zachwycał się Robert Janowski. -- zażartował Michał Wiśniewski.