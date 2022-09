Serial "Misiek" od października w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Disney+ zapowiada premierę docenianego przez krytyków serialu "Misiek"

Głównym bohaterem "Miśka" jest Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), młody szef kuchni ze świata wykwintnych restauracji, który po bolesnym odejściu jednego z członków rodziny wraca do Chicago, by prowadzić rodzinny bar z kanapkami - The Original Beef of Chicagoland. Carmy zderza się z rzeczywistością tak odmienną od tego, do czego przywykł, i stara się odnaleźć w prowadzeniu małej firmy, czego nie ułatwiają mu wrodzony upór, oporna obsługa kuchni oraz napięte relacje rodzinne. A wszystko to dzieje się w cieniu straty brata, który popełnił samobójstwo."Misiek" to historia o jedzeniu, rodzinie, ciężkiej pracy, pięknie poczucia obowiązku oraz o bolesnych ludzkich potknięciach. Carmy walczy o przemianę zarówno The Original Beef of Chicagoland, jak i samego siebie, jednocześnie pracując na ostrzu noża z ludźmi, którzy ostatecznie stają się jego rodziną z wyboru.Oprócz White'a w półgodzinnych odcinkach serialu komediowego występują Ebon Moss-Bachrach (jako Richard "Richie" Jerimovich), Ayo Edebiri (jako Sydney Adamu), Abby Elliott (jako Natalie "Sugar" Berzatto), Lionel Boyce (jako Marcus), Liza Colón-Zayas (jako Tina), Edwin Lee Gibson (jako Abraheim) i Matty Matheson (jako Neil Fak)."Misiek" został stworzony przez Christophera Storera ("Ramy", "Ósma klasa"), który jest również producentem wykonawczym obok Joanny Calo ("BoJack Horseman", "Poplątana"), Hiro Muraia ("Atlanta", "Stacja jedenasta") i Nate'a Mattesona ("Stacja jedenasta", "The Choe Show") z Super Frog oraz Josha Seniora. Tyson Bidner ("Ramy") również pełni rolę producenta, a Matty Matheson jest współproducentem. Seria jest produkowana przez FX Productions i została wznowiona na drugi sezon.Tego dnia udostępnionych zostanie wszystkich osiem odcinków.Tytuł dołącza do jesiennej listy premierowych tytułów w Disney+, wśród których pojawią się również: "Andor" (21 września), 2 sezon "The Kardashians" (22 września), "Stary człowiek" (28 września) i "Candy: Śmierć w Teksasie" (12 października).