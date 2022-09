Jesień w RMF Maxxx. Nowe pasmo MAXXX Reels, nowy prowdzący listy "Hop Bęc"

Łukasz Szewczyk

• Od poniedziałku (5 września 2022 roku) RMF MAXXX zaczyna obchody swoich 18. urodzin m.in. nową grą SMS-ową "Nadziane torty".

• Wśród nowości w jesiennej ramówce znajdzie się też pasmo "MAXXX Reels".

Dokładnie 27 września RMF MAXXX obchodzić będzie 18. urodziny - tego dnia w 2004 roku wystartowała pierwsza rozgłośnia pod tą nazwą - w Krakowie. Ale świętowanie rozgłośnia zaczyna już 5 września. W urodzinowej zabawie SMS-owej "Nadziane torty" do wygrania będzie codziennie aż 18 tys. zł. Na takie pieniądze szanse mają wszyscy słuchacze, którzy zgłoszą się do gry na stronie rmfmaxxx.pl lub wysyłając wiadomość pod numer 7327. Finały w dni powszednie od 9 do 19.Jesienna ramówka to powrót dobrze znanych słuchaczom pozycji programowych. Poranki to oczywiście "Wstawaj, nie udawaj" prowadzone przez Maćka Rocka i Irka Jakubka (6.30-9.15). W ciągu dnia słuchaczom towarzyszyć będzie Ania Wojtkowiak i Artur Fiałkowski (9.15-15), a popołudnia to tradycyjnie programy lokalne "I wszystko gra!" (15-19). Wieczorami (19-23) "Hity na MAXXXa" serwować będzie Przemek Grabowski.W soboty nowa odsłona programu "ShowMAXXX" (13-17) - do Karoliny Kowalskiej dołączy w roli współprowadzącego Mateusz Marek. Zaraz po nich kultowa lista "HOP BĘC", którą od tego sezonu prowadzić będzie Michał Siwek.W niedziele powraca program "MAXXX Story" (17-20), w którym Przemek Kubera wraz ze słuchaczami wspomina muzyczne hity z ostatnich 18 lat. Wieczorami pojawi się natomiast nowe pasmo "MAXXX Reels" (20-22) - Konrad Bogusz zaprezentuje najpopularniejsze hity i przeboje wykorzystywane przez internetowych twórców w krótkich filmikach i rolkach na Instagramie, Tik Toku czy Facebooku.