Widowiskowa gala WGP Kickboxing 66 na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Po dwóch latach sporadycznych wydarzeń, WGP Kickboxing wraca w wielkim stylu.

• W najbliższy weekend odbędzie się 66. gala tej organizacji, a jej ozdobą będzie walka o mistrzowski pas w wadze junior ciężkiej.

• Transmisja w Fightklubie

W pojedynku wieczoru na organizowanej w São Bernardo do Campo gali zmierzą się ulubieniec miejscowej publiczności Cesar Almeida, trenujący na co dzień w Corinthians Kickboxing oraz Chilijczyk Ivan Galaz, który formę szlifuje w Brutal Striker. Będzie to w pewnym sensie spotkanie starych znajomych, obaj zawodnicy zmierzyli się już bowiem ze sobą w maju 2019 roku podczas gali WGP Kickboxing 54.W tamtym pojedynku Almeida po raz pierwszy bronił wywalczonego pół roku wcześniej pasa w wadze do 85 kilogramów. Po tytuł sięgnął pokonując przez KO Lucasa Alsinę, obrona była jednak prawdziwym wyzwaniem, Brazylijczyk nie tylko zmierzył się bowiem z wymagającym przeciwnikiem, ale też podjął rzuconą przez niego rękawicę, rywalizując z nim na jego ziemi, w Santiago de Chile. Zacięta i emocjonująca walka zakończyła się wówczas wygraną Almeidy, który po pięciu rundach zwyciężył wskazaniem sędziów.W kolejnych starciach Brazylijczykowi nie wiodło się już tak dobrze, w trzech kolejnych walkach przegrał dwukrotnie, z Siergiejem Veselkinem i Donovanem Visse, a po ostatniej z tych konfrontacji odwiesił rękawice na kołku niemal na trzy lata. Coraz bardziej prawdopodobna wydawała się jego sportowa emerytura, tymczasem - ku zadowoleniu wszystkich fanów kopanych sportów walki - postanowił jeszcze raz pojawić się w ringu. Czy jego powrót będzie spektakularnym comebackiem i zakończy się ponownym zdobyciem mistrzowskiego pasa WGP?Sobotnia gala w Brazylii będzie także inauguracją nowego cyklu organizacji - All-Star GP. To turniej, w którym o nagrodę rywalizuje ośmiu najlepszych fighterów z kontynentu południowoamerykańskiego w danej kategorii wagowej. Walczą oni podczas kilku gal, począwszy od ćwierćfinałów, aż do wielkiego finału cyklu, zwieńczeniem którego będzie mistrzowski pas.Pierwsza edycja odbędzie się w wadze superśredniej (do 78,1 kg), a podczas weekendowej gali WGP 66 zaplanowano dwa pierwsze ćwierćfinały, w których zmierzą się: Jonas Salsicha z Juniorem Alphą oraz Vitor Aquino z Andersonem Arcanjo. Dwa kolejne ćwierćfinały będą miały miejsce podczas gali oznaczonej numerem 67, a oba półfinały i finał na gali WGP 68. Miejsca i daty tych wydarzeń nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone.Z innych ciekawych walk z Main Card gali w São Bernardo do Campo na pewno warto zwrócić uwagę na starcie dwóch znakomitych fighterów w wadze do 66,8 kg, Brazylijczyka Robsona Minoto ze świetnym Argentyńczykiem, Ignacio El Fino.WGP Kickboxing 66 w nocy z soboty na niedzielę (3/4 września) o godz. 1.30 na żywo wyłącznie w Fightklubie!