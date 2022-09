Weekend z GT World Challenge Europe i Euroformula Open na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Po wakacyjnej przerwie na antenę Motowizji powróci jedna z bardziej konkurencyjnych serii GT3 na Starym Kontynencie.

• GT World Challenge Europe odwiedzi niemiecki tor w Hockenheim. Nie zabraknie także emocji związanych z wyścigami bolidów open-wheel.

• Seria Euroformula Open będzie ścigała się na Imoli.

Podczas decydującej fazy sezonu 2022 GT World Challenge Europe po raz pierwszy w swojej historii odwiedzi legendarny niemiecki tor w Hockenheim. Na blisko 5 kilometrowym torze położonym w Badenia-Wirtembergii odbędzie się trzygodzinny wyścig zaliczany do klasyfikacji Endurance Cup. Poprzednią rundą tego pucharu była rywalizacja na torze Spa-Francorchamps, gdzie kierowcy rywalizowali w 24-godzinnym klasyku. W przypadku Endurance Cup jest to przedostatnia runda sezonu 2022, kierowcy będą ścigali się jeszcze na Circuit de Barcelona-Catalunya pod koniec września. Pomiędzy tymi rundami seria GT World Challenge Europe uda się jeszcze do Walencji, tam jednak odbędą się wyścigi Sprint Cup.Poprzednią rywalizacje na belgijskim torze Spa wygrał zespół Akkodis ASP. Było to pierwsze zwycięstwo dla ekipy Mercedesa w 24-godzinnej rywalizacji w Belgii od ośmiu lat. Kierowcy zespołu: Jules Gounon, Daniel Juncadella i Raffaele Marciello są liderami klasyfikacji generalnej w Endurance Cup. Wszyscy posiadają dokładnie 79 punktów i mają przewagę 11 oczek nad Serrą, Rigon i Fuoco, którzy utrzymują duże szanse na tytuł mistrzowski.Wyścig na torze Hockenheim na żywo w Motowizji już w niedzielę, 4 września, od godziny 14:30.Do zakończenia sezonu Euforomula Open jeszcze daleka droga. Kierowcy na początku wakacji ścigali się na węgierskim Hungaroringu, a teraz udają się do Włoch, aby odwiedzić legendarną Imole.Podobnie jak inne serie wyścigowe, które pokazujemy państwu na antenie Motowizji, także Euforomula Open wkracza w swoją decydującą fazę sezonu 2022. Po zakończeniu weekendu na Imoli, kierowców będą czekać jeszcze trzy rundy.Po czternastu wyścigach sezonu liderem klasyfikacji generalnej jest Duńczyk Oliver Goethe. Ma on blisko 80 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji Christianem Mansellem. Australijczyk chcąc zachować szanse na tytuł mistrzowski musi wziąć się do pracy już podczas włoskiej rundy.Klasycznie weekend Euformuła Open będzie składał się z trzech wyścigów. Wszystkie trzy zobaczycie na antenie Motowizji. Pierwszy w sobotę, 3 września, na żywo o godzinie 15:10. Transmisja wyścigu numer dwa rozpocznie się w niedzielę, 4 września, o godzinie 10:55, a trzeci wyścig będzie pokazany jako retransmisja, w niedzielę o godzinie 19:20.Cały weekend skomentują: Michał Budziak, Krzysztof Woźniak i Szymon Tworz.W najbliższy weekend 3 i 4 września na Autodromie Słomczyn pod Warszawą odbędą się Mistrzostwa Polski Pit Bike SM. Mistrzostwa odbywają się od 2020 roku. Jest to następstwo wzrostu popularności dyscypliny, która od kilku lat rozwija się w szalonym tempie - także dzięki Magazynowi Pitbike.tv emitowanemu na antenie Motowizji. Na minimotocyklach startuje coraz więcej młodych, ale i starszych zawodników, którzy marzą o wielkiej karierze lub chcą spędzić wolny czas, rywalizując w miłej, ambitnej atmosferze.Poprzednie edycje miały miejsce na toruńskiej AWIX Racing Arenie oraz Motoparku Koszalin. Teraz najważniejsze zawody w kraju odbędą się na podwarszawskim Autodromie Słomczyn niedaleko Grójca. To niesamowita okazja, by zobaczyć rywalizację na własne oczy i może samemu się przekonać do wskoczenia na dwa kółka.Jedną z najważniejszych atrakcji, przygotowanych przez organizatorów jest wyścig Mistrzów. Do startu zaproszono największe gwiazdy wyścigów motocyklowych w Polsce, które rywalizować będą na maszynach przeznaczonych z myślą o dzieciach w wieku od 7 do 10 lat! Wszyscy będą mieli identyczne maszyny, co daje gwarancję ogromnej walki.Transmisje z tegorocznych Mistrzostw Polski będzie można zobaczyć na kanałach promotora, ale także w Motowizji - na antenie kanału sportowo-motoryzacyjnego, który jest związany z tą dyscypliną niemal od samego początku jej istnienia w Polsce. Na żywo będą pokazane wyścigi Mistrzów, a także dwóch klas Lite 150 i Stock 150.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Transmisja Mistrzostw Polski Pit Bike SM z Autodromu Słomczyn, w niedzielę, 4 września, godz. 12.30.