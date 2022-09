Bednarek w nowym klubie, derby Liverpoolu i Londynu, Bundesliga - weekend w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Piłkarski weekend w Viaplay

• Bednarek w nowym klubie, derby Liverpoolu, derby Londynu - 6. kolejka Premier League

• Lider kontra wicelider, Polacy szukają punktów - 5. kolejka Bundesligi w Viaplay

Arsenal to rewelacja początku sezonu i jedyny zespół, który wywalczył do tej pory komplet 15 punktów. Tym razem na drodze zawodników Mikela Artety stanie jednak najgroźniejszy z dotychczasowych rywali. Po nieudanym starcie rozgrywek i dwóch porażkach "Czerwone Diabły" złapały właściwy rytm i zwyciężyły trzykrotnie z rzędu.W poprzedniej kolejce Arsenal pokonał 2:1 Aston Villę, a porażka ta zepchnęła "The Villains" do strefy spadkowej. Trener Steven Gerrard ma też problemy z obsadą środka obrony z powodu poważnej kontuzji pozyskanego z Sevilli Diego Carlosa. Dlatego w ostatnim momencie przed zamknięciem okna transferowego klub z Birmingham pozyskał Jana Bednarka z Southampton.Polak został wypożyczony do końca sezonu i tym samym dołączył do innego reprezentanta kraju występującego w Aston Villi czyli Matty'ego Cash'a. Czy zobaczymy obu polskich obrońców razem na boisku już w tę sobotę? W opinii ekspertów Bednarek ma spore szanse aby zadebiutować w podstawowym składzie, Cash ma pewne miejsce w pierwszej jedenastce.To będzie nie lada test dla defensorów "The Villains" bowiem do Birmingham przyjeżdża rozpędzony Manchester City z fantastycznym Erlingiem Haalandem. Norweski napastnik robi prawdziwą furorę w Premier League, po pięciu meczach ma już na swoim koncie dziewięć trafień!Po trzech porażkach z rzędu na starcie rozgrywek wreszcie odetchnął Łukasz Fabiański i cała ekipa West Hamu. "Młoty" zaliczyły zwycięstwo i remis, co pozwoliło im na awans na 14. pozycję w ligowej tabeli. Dalszy marsz w górę zależeć będzie od wyniku ich derbowego starcia na Stamford Bridge z grającą w kratkę Chelsea.Teoretycznie najłatwiejsze zadanie czeka w ten weekend Mateusza Klicha, którego Leeds zagra na wyjeździe z Brentford. Oba kluby zadomowiły się w środku ligowej stawki, a ewentualna wygrana pozwoli jednemu z nich na złapanie kontaktu z czołówką. Polski pomocnik jest w Leeds zmiennikiem i zapewne pojawi się na boisku w drugiej połowie.W sobotę kibice będą mogli śledzić boiskowe wydarzenia za pośrednictwem Multiligi Premier League czyli łączonej relacji z sześciu meczów odbywających się w tym samym czasie, która rozpocznie się o godzinie 16:00. Pozostałym spotkaniom towarzyszyć będzie meczowe studio.O akcjach, kontrowersjach, oczarowaniach i rozczarowaniach, uczuciach kibiców i punktach w Fantasy eksperci dyskutować będą w Magazynie Premier League podsumowującym wydarzenia 6. serii spotkań w poniedziałek (05.09) o g.19:30.Zestaw par 6. kolejki Premier League:Sobota (3 września):• g.13:30(studio)Komentatorzy: Marcin Pawłowski & Michał Gutka• g.16:00(multiliga)Komentatorzy: Michał Skiba & Dawid Szymczak• g.16:00(multiliga)Komentatorzy: Mateusz Borek & Maciej Łuczak• g.16:00(multiliga)Komentatorzy: Tomasz Górski & Jarosław Koliński• g.16:00(multiliga)Komentatorzy: Mateusz Juza & Paweł Grabowski• g.16:00(multiliga)Komentatorzy: Przemysław Pełka & Michał Borkowski• g.16:00(multiliga)Komentatorzy: Kamil Kania & Piotr Majchrzak• g.18:30(studio)Komentatorzy: Mariusz Hawryszczuk & Maciej ŁuczakNiedziela (4 grudnia):• g.15:00(studio)Komentatorzy: Tomasz Górski & Michał Borkowski• g.17:30(studio)Komentatorzy: Marcin Pawłowski & Michał GutkaUnion Berlin od kilku sezonów burzy ustalony porządek w Bundeslidze, ale znakomita forma podopiecznych Ursa Fischera na starcie sezonu jest zaskoczeniem dla większości obserwatorów. Jako jedna z zaledwie czterech niepokonanych drużyn w lidze, po trzech zwycięstwach i jednym remisie, Union znajduje się na drugim miejscu w tabeli.Wyprzedza go jedynie Bayern z identycznym dorobkiem punktowym. Oba kluby bardzo dobrze prezentują się w defensywie, straciły do tej pory jedynie trzy (Union) i dwie (Bayern) bramki. Na boisku raczej na pewno nie zobaczymy Tymoteusza Puchacza, który wciąż próbuje przekonać klubowego szkoleniowca, że zasługuje na miejsce w szerokim składzie Berlińczyków.Przed tygodniem Union sensacyjnie rozbił Schalke 6:1, ale klęska ta paradoksalnie mogła pomóc Marcinowi Kamińskiemu. Wobec nienajlepszej postawy bloku obronnego klubu z Gelsenkirchen polski defensor liczył, że odzyska miejsce w podstawowej jedenastce. Schalke czeka wyjazdowe starcie z VfB Stuttgart, lecz Kamiński na jednym z ostatnich treningów odniósł kontuzję, która przekreśliła jego szanse na występ w tym meczu.Z kolei Jacek Góralski chce w końcu sięgnąć po pierwsze punkty w Bundeslidze. W debiucie polskiego pomocnika jego VfL Bochum zostało rozbite przez Bayern (0:7), a w następnej kolejce uległo Freiburgowi (0:1). Teraz na drodze zawodników Thomas Reisa stanie VfL Wolfsburg.W składzie "Wilków" zapewne zobaczymy Jakuba Kamińskiego, przeciwko RB Lipski polski skrzydłowy wybiegł w podstawowym składzie, ale jego zespół przegrał 0:2. Być może Niko Kovac da też szansę gry Bartoszowi Białkowi, do tej pory napastnik przyglądał się poczynaniom kolegów z trybun lub ławki rezerwowych.O swój występ nie musi się martwić Rafał Gikiewicz, Polak ma pewne miejsce w bramce Augsburga, który podejmie Herthę Berlin. To niezwykle ważny mecz dla obu klubów - Berlińczycy wywalczyli jak dotąd zaledwie jeden punkt, z kolei Augsburg zgromadził tylko trzy oczka. Na placu gry raczej nie zobaczymy Roberta Gumnego, do którego zaufanie stracił trener Enrico Maassen.Berlin opuścił w końcu Krzysztof Piątek, który wrócił do Serie A i będzie występował w Salernitanie. Włoski klub poinformował, że porozumiał się z Herthą w sprawie wypożyczenia z opcją pierwokupu.Program podsumowujący wydarzenia 5. serii spotkań zobaczymy w niedzielę (04.09) o g.20:00. Magazyn Bundesligi to skróty, wywiady, analizy oraz dyskusje z udziałem dziennikarzy, ekspertów i kibiców.Mecze 5. kolejki Bundesligi:Piątek (2 września):• g.20:30Komentarz: Rafał Wolski i Tomasz UrbanSobota (3 września):• g.15:30Komentarz: Mariusz Hawryszczuk• g.15:30(studio)Komentarz: Rafał Wolski i Tomasz Urban• g.15:30Komentarz: Szymon Ratajczak i Wojciech Górski• g.15:30Komentarz: Dawid Król i Mateusz Skwierawski• g.15:30Komentarz: Dominik Kania• g.18:30(studio)Komentarz: Marcin Borzęcki i Radosław GilewiczNiedziela (4 września):• g.15:30Komentarz: Mateusz Borek i Radosław Gilewicz• g.17:30Komentarz: Kamil Kania i Tomasz Urban