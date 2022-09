Derby Salonik piłkarskim wydarzeniem weekendu w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• Od piątku do poniedziałku na antenie Sportklubu pięć meczów z ligi słoweńskiej

• Dodatkowo dwa ciekawie zapowiadające się spotkania greckiej Super League, a w tym niedzielne derby Salonik pomiędzy ARIS-em i PAOK-iem.

Weekendowe futbolowe transmisje Sportklubu rozpoczną się w już w piątkowe popołudnie od spotkania ND Gorica - NS Mura (na żywo o godz. 17.30). Goście w ligowej tabeli plasują się obecnie na czwartym miejscu i choć w poprzedniej kolejce przegrali u siebie z Mariborem 0:1, w piątkowym spotkaniu mają duże szanse, aby sięgnąć po pełną pulę. Miejscowi w tegorocznej kampanii wygrali tylko raz, z dorobkiem czterech "oczek" zamykają tabelę, a na domiar złego polegli w dziesięciu poprzednich potyczkach z Murą. Najdotkliwszą z nich była kwietnia przegrana, zakończona klęską 1:5.Niemal bezpośrednio po tym spotkaniu w Sportklubie druga piątkowa potyczka ze słoweńskiej Prvej Ligi: Koper - Celje (transmisja od godz. 20.15). Spotkanie to śmiało uchodzić może za szlagier ósmej kolejki, zmierzą się w nim bowiem druga z trzecią ekipą tabeli. Gospodarze przegrali w tym sezonie już dwa mecze, mają też jednak na koncie aż pięć zwycięstw. Ich najbliżsi rywale mogą wprawdzie pochwalić się zaledwie jedną przegraną, aż cztery mecze z ich udziałem kończyły się jednak remisami, dlatego w tabeli mają pięć punktów mniej od Kopera. Celje nie wygrało żadnego z pięciu poprzednich konfrontacji tych drużyn - w lidze i pucharze - a w aż czterech schodziło z boiska pokonane. Czy w piątek gościom uda się przerwać złą passę?W sobotę dopiero o trzecią wygraną w sezonie powalczą piłkarze Mariboru. Aktualni mistrzowie kraju fatalnie rozpoczęli rozgrywki, a ich nastroje poprawiły dopiero nieco ostatni remis z Celje 2:2 oraz wyjazdowa wygrana z Murą 1:0. Dzięki temu awansowali na siódmą pozycją, do liderującej Olimpiji tracą już jednak aż 14 punktów i choć sezon dopiero się rozpoczął, ciężko może być odrobić ten dystans. W sobotę miejscowi o jego częściowe zniwelowanie powalczą z Tabor Sezaną, która spisuje się póki co... jeszcze słabiej. Przyjezdni wygrali dotychczas tylko jedną potyczkę i z dorobkiem sześciu "oczek" są lepsi jedynie od Goricy.Jedną ekipą, która w tym sezonie nie zaznała jeszcze smaku porażki jest Olimpija Ljubljana. Stołeczna ekipa w siedmiu meczach zdobyła komplet punktów i niezagrożenie lideruje rozgrywkom. W najbliższy weekend zmierzy się u siebie z piątym w tabeli Domzale i celuje w kolejne trzy "oczka". Goście nie wygrali na Stadionie Stožice od grudnia 2019 roku i patrząc na formę podopiecznych Alberta Riery trudno wyobrazić sobie, żeby w niedzielę byli w stanie odmienić tę serię. Ósmą kolejkę ligi słoweńskiej zakończymy w poniedziałkowe popołudnie meczem Radomlje - Bravo (na żywo od 17.30). Obie drużyny grają w tym sezonie w kratkę, nieco solidniej prezentują się jednak gospodarze, dlatego w nich należy raczej upatrywać faworytów tej konfrontacji.W niedzielę piłkarscy fani będą mieli okazję zobaczyć w Sportklubie także dwa ciekawe spotkania z ligi greckiej, a na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza derby Salonik pomiędzy ARIS-em i PAOK-iem (na żywo od 20.30). W Helladzie spotkanie to uchodzi za jedno z "najgorętszych" w całym sezonie, zwłaszcza jeśli chodzi o rywalizację na trybunach. Fani obu ekip nie pałają do siebie zbyt dużą miłością, a antagonizmy między nimi sięgają okresu międzywojennego i wywodzą się z różnic klasowo-społecznych. ARIS-owi kibicowali głównie rodowici Grecy, PAOK największe grono fanów miał wśród uchodźców napływających przede wszystkim z Azji Mniejszej i Stambułu. Oczywiście dziś różnice te zatarły się na dobre, nieprzychylność do przeciwnego obozu kibiców jednak pozostała.W całej historii tej rywalizacji częściej zwyciężał PAOK, w ubiegłym sezonie "Asprόmavri" w czterech ligowych starciach z ARIS-em nie strzelili jednak ani jednego gola! W jednym przypadku dowieźli do ostatniego gwizdka bezbramkowy remis, w trzech pozostałych przegrywali 0:1, w tym w obu meczach na stadionie Tomby, co musiało być szczególną ujmą dla fanatycznych miejscowych kibiców. W niedzielę PAOK postara się zetrzeć tę plamę na stadionie odwiecznego rywala. Goście lepiej weszli w sezon, wygrali dwa pierwsze mecze - z Panetolikosem i Atromitosem - i na pewno nic nie ucieszyłoby ich bardziej niż kolejne zwycięstwo, tym razem za stadionie Kleanthisa Vikelidisa.Przystawką do derbów Salonik będzie niedziela potyczka pomiędzy Atromitosem i Panetolikosem, a więc starcie drużyn, które przegrały już w tym sezonie z PAOK-iem. Co ciekawe, w swoich drugich meczach oba te zespoły zwyciężały, pierwsi z OFI Kretą 3:1, a drudzy pokonali w takim samym stosunku... ARIS. Kto będzie górą w bezpośrednim starciu?Weekendowe piłkarskie plany transmisyjne Sportklubu:Piątek (2 września):• godz. 17.30 Gorica - Mura (na żywo)• godz. 210.15 Koper - Celje (na żywo)Sobota (3 września):• godz. 17.30 Maribor - Tabor Sezana (na żywo)Niedziela (4 września):• godz. 17.30 Atromitos - Panetolikos (na żywo)• godz. 20.30 ARIS Saloniki - PAOK Saloniki (na żywo)• godz. 22.35 Olimpija - Domzale (premiera)Poniedziałek (5 września):• godz. 17.30 Radomlje - Bravo (na żywo)