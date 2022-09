Emocje w Ekstraklsaie, derby w Liverpoolu, pólfinały w Ekstralidze - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

8. kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy rozpocznie piątkowy mecz Legii Warszawa z Radomiakiem Radom. Zapowiada się on ciekawie, gdyż obie drużyny imponują formą w tym sezonie. Legia po siedmiu rozegranych spotkaniach ma na koncie 14 punktów i zajmuje pozycję wicelidera. Radomiak zdobył zaś 11 punktów i zajmuje piąte miejsce.W sobotę emocji nie powinno zabraknąć w Krakowie, gdzie Cracovia podejmie wicemistrza Polski Raków Częstochowa. Po środowym zwycięstwie nad Pogonią, częstochowianie awansowali na trzecie miejsce w tabeli, Pasy są na szóstej pozycji. Także w sobotę zamykająca tabelę Lechia Gdańsk spróbuje odbić się od dna w meczu z Wartą Poznań. Hitem niedzieli będzie starcie mistrza Polski Lecha Poznań z beniaminkiem Widzewem Łódź. To jednocześnie spotkanie jednych z najbardziej utytułowanych klubów w ekstraklasie. W poniedziałek swój mecz rozegra lider tabeli. Wisła Płock zagra z Górnikiem Zabrze.W 4. kolejce LaLiga Santander najciekawiej zapowiada się sobotni mecz na szczycie pomiędzy Realem Madryt i Realem Betis. Królewscy w trzech pierwszych meczach zdobyli komplet punktów i prowadzą w tabeli. Betis zaskakuje rewelacyjną formą i także może poszczycić się kompletem punktów. Bezpośrednio po jego zakończeniu rozpocznie się spotkanie Realu Sociedad z Atletico Madryt. Oba kluby mają na koncie po dwa zwycięstwa i jednej porażce. W innych meczach 4. kolejki transmitowanych w Canak+ Villarreal zagra z Elche, Osasuna z Rayo Vallecano, a Real Valladolid z Almerią.W 6. kolejce Premier League widzowie Canal+ będą mieli okazję zobaczyć mecze mistrza i wicemistrza Anglii. Manchester City, który broni tytułu, świetnie rozpoczął nowy sezon. W pięciu meczach zdobył 13 punktów i aż 19 bramek. Niemal połowę z nich strzelił Erling Haaland, który znakomicie wprowadził się do zespołu Josepa Guardioli. W sobotę City zagra z Aston Villą, która jest w zupełnie innym miejscu - po rozczarowującym starcie i serii porażek drużyna Matty'ego Casha zajmuje przedostatnie miejsce. Po niezbyt udanym starcie do formy wydaje się wracać Liverpool. Po szczęśliwym zwycięstwie nad Newcastle The Reds awansowali na piąte miejsce. W sobotę zmierzą się w derbowym meczu z Evertonem, który w tabeli jest 17.Po 5. kolejkach nowego sezonu Ligue 1 Uber Eats na czele tabeli znajdują się trzy zespoły z taką samą liczbą trzynastu punktów na koncie. Prowadzi Paris Saint-Germain, które w ostatniej kolejce pokonało pewnie Touluse 3:0. Tuż za plecami paryżan znalazło się Lens po efektownym zwycięstwie nad Lorient 5:2. Trzecią pozycję zajmuje Olympique Marsylia. W 6. kolejce czołowe drużyny zagrają na wyjazdach: Paris Saint-Germain czeka niełatwa podróż do Nantes, równie trudne zadanie stoli przed Marsylią, która zagra z Auxerre, Lens zmierzy się natomiast z Reims. W innych ciekawszych meczach Olympique Lyon spotka się z Angers, a Nice z Monaco.W piątek i w niedzielę zostaną rozegrane półfinałowe spotkania PGE Ekstraligi. W czołowej czwórce znalazły się FOR NATURE SOLUTIONS APATOR Toruń, MOTOR Lublin, ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa i MOJE BERMUDY STAL Gorzów. To oznacza, że tytułu mistrzowskiego nie obroni BETARD SPARTA Wrocław, której zabraknie w półfinałach. W piątkowy wieczór Canal+ Sport 5 zaprasza do Torunia, gdzie FOR NATURE SOLUTIONS APATOR podejmie MOTOR Lublin, z kolei w niedzielny wieczór transmisja spotkania w Częstochowie, gdzie ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ spotka się z MOJE BERMUDY STALĄ Gorzów.Także w niedzielę zostaną rozegrane rewanżowe półfinału eWinner 1. Ligi. Blisko awansu do finału jest drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź, która w pierwszym półfinale na własnym torze pokonała Cellfast Wilki Krosno 49:41. Rewanż o godzinie 13:00 w Krośnie. O 15:00 Abramczyk Polonia Bydgoszcz spróbuje odrobić stratę z pierwszego starcie ze Stelmet Falubazem Zielona Góra - w pierwszej potyczce zielonogórzanie wygrali 55:35.Już w poniedziałek rozstrzygną się losy CANAL+ online Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Po zawodach w Grudziądzu i Krośnie zawodnicy staną do finałowej rywalizacji w Rzeszowie. Tytułu mistrzowskiego broni Bartosz Zmarzlik, z którym bój stoczy Dominik Kubera. Obaj żużlowcy mają tyle samo punktów na koncie w klasyfikacji generalnej. Pierwszą rundę CANAL+ online IMP wygrał Bartosz Zmarzlik, który nie dał szans rywalom w Grudziądzu. Z kolei druga runda padła łupem Dominika Kubery, który w Krośnie finiszował właśnie przed obecnym wicemistrzem świata. Na koncie każdego z nich jest 31 punktów, zaś trzecie miejsce z ośmiopunktową stratą zajmuje Janusz Kołodziej. W turniejach finałowych zapewniony start mają stali zawodnicy cyklu FIM Speedway Grand Prix, medaliści Indywidualnych Mistrzostw Polski z poprzedniego roku, jak również młodzieżowy mistrz kraju. W tym gronie znajduje się sześciu byłych triumfatorów - są to Maciej Janowski, Jarosław Hampel, Krzysztof Kasprzak, Patryk Dudek, wspomniany Kołodziej i broniący tytułu z 2021 roku Zmarzlik. Plan transmisji:Piątek (2 września):• 20.00 - 23.00(Canal+ Sport)Prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 20:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Wieszczycki• 20:30 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Tomasz Dryła, Wojciech Dankiewicz• 23.00(Canal+ Sport 5)Sobota (3 września):• 13.25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 13:55 LaLiga Smartbank:(Canal+ Family)komentarz: Dominik Woźniak, Jakub Kręcidło• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Kamil Kosowski• 16:10 LaIga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Filip Surma, Tomasz Wieszczycki• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Radosław Majdan• 18.25 Premier League:(Canal+ Premium)• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 18:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Bojanowski• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński• 23.00(Canal+ Sport 5)Niedziela (4 września):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Remigiusz Jezierski• 13:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Tomasz Dryła, Dawid Stachyra• 13:55 LaLiga:(Canal+ Family)komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Grzegorz Kaczmarczyk• 14:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Tomasz Wieszczycki• 14:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Mitrut, Mirosław Jabłoński• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Maciej Murawski• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:30 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk Malitowski• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Premium(prowadzący: Bartosz Ignacikgość: Artur Wichniarek, studio: Anna Kiełbasińska• 23.00(Canal+ Sport 5)Poniedziałek (5 września):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Marcin Baszczyński• 19:00 CANAL+ online Indywidualne Mistrzostwa Polski -(Canal+ Premium)Komentarz: Tomasz Dryła, Krzysztof Cegielski• 20:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Wojciech Jagoda• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Mitrut, Jakub Kręcidło• 23.00(Canal+ Sport 5)