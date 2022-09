13 edycja "The Voice of Poland" w TVP2. Nowa trenerka i nowe studio

Łukasz Szewczyk

• Rusza nowa edycja "The Voice of Poland" w TVP2

W nadchodzącej edycji programu występy uczestników oceniać będzie debiutująca w roli trenerki Lanberry - wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów współtworząca utwory w najbardziej uznanych polskich teamach producenckich. W fotelach trenerów ponownie zobaczymy Justynę Steczkowską, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona z zespołu Afromental. Program poprowadzą Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora i Tomasz Kammel.Studia nowej edycji "The Voice of Poland" zostały zbudowane na powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych i są wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne. Wokół nowej sceny umieszczono ekrany LED o powierzchni ponad 600 metrów kwadratowych. Łączna długość scenicznej konstrukcji aluminiowej, na której zainstalowano sprzęt, wynosi 1000 metrów. Ponad 1800 punktów świetlnych i 1,2 kilometra taśm ledowych to gwarancja doznań wizualnych, jakich w polskiej telewizji dotąd nie było. Całkowicie zautomatyzowaną scenografię z elementami, które dzięki mapowaniu stają się dodatkowymi ekranami projekcyjnymi, łączą kable o długości 30 kilometrów. Występy uczestników 13. edycji "The Voice of Poland" śledzić będzie 14 kamer, tak aby w jak najdrobniejszym szczególe oddać atmosferę panującą w studiu telewizyjnym.