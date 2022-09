Rusza nowe show Polsatu "Doda. 12 kroków do miłości". Po programie "DODAtek" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat rozpoczyna eksperyment społeczny z udziałem Dody.

"Doda. 12 kroków do miłości" to show, a właściwie eksperyment psychologiczny, w wyniku którego Doda ma znaleźć miłość życia. Jak sama mówi - dotąd wybierała tylko źle i chciałaby, żeby to wreszcie się zmieniło. Aby nabrać dystansu, wyciszyć się i skupić na poszukiwaniu miłości Doda wyprowadziła się z domu i zamieszkała w wynajętej willi. Przez cały czas trwania eksperymentu wspierają ją przyjaciele: oficjalny sobowtór Mariusz Ząbkowski "Dżaga", najbliższa przyjaciółka Oliwka. Ważna postacią w programie jest osoba psychologa - doświadczonego terapeuty Leszka Mellibrudy, z którym Doda w bardzo szczery i otwarty sposób omawia spotkania z 12 kandydatami na życiowych partnerów. Z rozmów z psychologiem wyłania się zupełnie nieznana twarz Dody. Widzimy ja w prywatnej, intymnej wręcz odsłonie.W gabinecie u psychologa Leszka Mellibrudy, Doda omawia spotkania w mężczyznami, którzy zgłosili się do programu i mówi, czego oczekuje od facetów i jak wyobraża sobie relację. To trudne, czasem bolesne rozmowy. Doda zdobywa się na refleksje na temat swoich dotychczasowych związków.- mówi Królowa.Czy Leszek Mellibruda zdoła jej pomóc i z kim Doda spotka się podczas pierwszych randek?Kandydaci, z którymi artystka spotyka się w programie zostali wybrani na podstawie jej preferencji. To mężczyźni pochodzący z różnych środowisk, o różnym statusie społecznym, także obcokrajowcy. Po serii 12 randek Doda wybiera czterech, z którymi spotyka się drugi raz. Na koniec wskazuje jednego i spędza z nim romantyczny weekend. Czy stanie się to początkiem wielkiej miłości?Po programie (o godz. 21.00) na Polsat Go i Interii "DODAtek", czyli niepublikowane fragmenty z planu program.