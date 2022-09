Startuje 14 sezon "Mam talent" w TVN

Łukasz Szewczyk

Już po raz 14. program "Mam Talent!" dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Zatroszczą się o to nie tylko utalentowani uczestnicy, ale również charyzmatyczni prowadzący, obok których nie da się przejść obojętnie - w tej roli Marcin Prokop oraz Michał Kempa. Za stołem jurorskim zasiądą dobrze znani widzom: Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińska oraz Jan Kliment.W nowym sezonie "Mam Talent!" emocji nie zabraknie również dzięki platynowemu przyciskowi i dzikiej karcie - te dwie zasady dołączyły do programu w ubiegłej edycji i gwarantują naprawdę niespodziewane zwroty akcji. Platynowy przycisk pozwoli wybranej przez jury osobie przenieść się z półfinałów wprost do wielkiego finału. Dziką kartę otrzyma natomiast jeden z uczestników, którzy w półfinałach zajęli trzecie miejsce - o przyznaniu tej przepustki do finału zadecyduje liczba głosów telewidzów.W pierwszym odcinku 10 zapierających dech w piersiach występów. O miejsce w półfinałach powalczą między innymi marokański akrobata Garouz el Houceine, 16-letni Adam Mikołajek, prezentujący swoje umiejętności na hulajnodze wyczynowej czy Michał Kulik, który oczaruje jury swoim pokazem iluzji karcianej. Na scenie nie zabraknie muzycznych emocji - oprócz instrumentalnych występów, publiczność rozgrzeją też popisy wokalne oraz taniec. Uwagę wielbicieli mocnych wrażeń z pewnością zwróci pokaz fakira, a fani oryginalnych występów docenią niesamowity projekt kostiumu samuraja, który powstał głównie z... rolet antywłamaniowych