"Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej" w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat rozpoczyna emisję nowego programu "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej"

Na antenie Polsatu debiutuje nowy program "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej". Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Każda para marzy o tym, aby był jak z bajki. A co, jeśli na przeszkodzie stają brak pieniędzy lub inne życiowe problemy? Wtedy na pomoc rusza Izabela Janachowska - ekspertka od weselnych zadań specjalnych.Każda z par, które wzięły udział w programie ma swoją poruszającą, nierzadko dramatyczną historię. Iza będzie dla nich nie tylko ekspertką ślubną i wróżką spełniająca marzenia ale też najlepszą przyjaciółką, psychologiem i dobrym duchem niosącym wsparcie.W każdym odcinku Iza i jej ślubna brygada: tancerz Rafał Maserak, wedding plannerka Małgosia Dura, dekoratorka Iza Kurdyła oraz beauty team Wojtek Stasiak i Bartek Osowczyk, specjalnym różowym Wedding Busem odwiedzają najdalsze zakątki Polski, aby spełnić pragnienia zakochanej pary o bajecznym weselu. Spotykają pary, które podzielą się swoimi romantycznymi historiami i bagażem trudnych doświadczeń.W pierwszym odcinku Izabela Janachowska ze swoją ekipą jedzie w okolice Sońska. Eksperci poznają tam parę w potrzebie oraz ich bliskich. Miłość dla Kasi i Andrzeja to przede wszystkim zrozumienie, wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Choć oboje są bardzo młodzi, przeszli więcej niż niejedno małżeństwo. Poznali się, gdy Kasia miała piętnaście, a Andrzej siedemnaście lat. Jej największym marzeniem było uciec z domu pełnego krzyku, przemocy i łez. On pragnął tylko uwolnić ją od cierpienia. Po trzech latach związku zamieszkali razem, a owocem ich miłości jest córka, Amelka. Dziś do pełni szczęścia brakuje im jednego - ślubu.