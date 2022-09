Piaseczny, Szostak, Cleo, Liszowska w nowej edycji "To tylko kilka dni" w TTV

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TTV rozpoczyna emisję kolejnego sezonu programu "To tylko kilka dni", w którym znane osoby opiekują się osobami niepełnosprawnymi.

"To tylko kilka dni" / Fot. TTV

"To tylko kilka dni" oparty na zagranicznym formacie "Take Over Take Care", to program, który przybliża życie i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.W drugim sezonie bohaterami cyklu będą Krzysiek, Agnieszka, Filip, Artur, Ania oraz ich bliscy, którzy pomagają im w codziennych czynnościach. Zgodnie z założeniami, teraz opiekunowie udadzą się na kilka dni urlopu, a ich miejsca zajmą Cleo, Joanna Liszowska, Andrzej Piaseczny, Rinke Rooyens oraz Akop Szostak. Jak przebiegną te spotkania? Czego dowiemy się o opiece wytchnieniowej w Polsce? O