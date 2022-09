"MasterChef" powraca. Premiera 11 sezonu w TVN

Łukasz Szewczyk

• Popularny konkurs dla kucharzy amatorów w Polsce powraca do TVN

• Jakie dla uczestników przygotowali Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran?

Podczas jednego z zadań kucharze wykażą się znajomością upodobań jurorów, serwując im ich ulubione śniadanie do łóżka. Testem będzie także odtworzenie dania, które wcześniej uczestnicy próbowali po ciemku. Drużynowo zawodnicy wykażą się podczas przygotowania menu plenerowego dla gwiazd "Dzień Dobry TVN". Na Placu Szczepańskim w Krakowie pojawią się: Ewa Drzyzga, Anna Kalczyńska, Małgorzata Ohme, Filip Chajzer, Andrzej Sołtysik i Bartek Jędrzejak.W nowej edycji plan "MasterChefa" odwiedzi także aktorka Anna Mucha. Uczestnicy będą musieli udowodnić, że gotowanie może być naprawdę sexy. Z kolei podczas wizyty zwyciężczyni ostatniej edycji "MasterChefa Juniora", Heli Kłobuckiej, kucharze zmierzą się z przyrządzaniem indyka. Do kuchni powrócą też uczestnicy poprzednich sezonów programu. Mariusz Komenda, Mateusz Krojenka, Rafał Fidyt, a także juror "MasterChefa Juniora" Tomasz Jakubiak ocenią, jak pretendenci do tytułu MasterChefa poradzą sobie z roladą mięsną.Wydarzeniem będzie wizyta słynnego kolumbijskiego jurora ukraińskiej edycji "MasterChefa" Hectora Jimeneza Bravo, który przeprowadzi popisowy masterclass. Doświadczony szef kuchni sprawdzi, czy uczestnicy poradzą sobie z odtworzeniem jego potrawy.Najlepsi z najlepszych zmierzą się w kulinarnej bitwie we Włoszech. Tam dowiemy się na kogo czeka 100 tysięcy złotych, możliwość wydania własnej książki kucharskiej i tytuł jedenastego MasterChefa.