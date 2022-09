Premiera piątego sezonu serialu "Wojenne dziewczyny" w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Jedynka rozpoczyna emisję nowego sezonu serialu "Wojenne dziewczyny"

Akcja piątego sezonu rozgrywa się wiosną i latem roku 1943. Armia niemiecka doświadcza pierwszych klęsk. W pałacu w Złoczewicach powstaje lazaret dla rannych przywożonych z frontu wschodniego. Pierwszym pacjentem jest as Luftwaffe Major von Calstein. Tymczasem dziewczyny planują akcję propagandową na ulicach Warszawy polegającą na podłączeniu się do jednej z niemieckich "szczekaczek" i nadaniu polskiej audycji. Dowództwo informuje dziewczyny o tym, że z Anglii zostanie przerzucony cichociemny kapitan Joe. Zadaniem dziewczyn jest jego przejęcie.Zyga zakochuje się Karolinie "Nitce". Wydaje się, że związek chłopaka z Woli i hrabianki nie ma szans przetrwać. Dodatkową komplikacją jest zjawienie się w Złoczewicach Jerzego Odrowąża, zubożałego właściciela ziemskiego i dawnego adoratora dziewczyny. Komplikacje pojawiają się również w związku boksera Sońki i Ewy. Awanturniczy charakter Sońki sprawia, że nie jest on w stanie utrzymać żadnej pracy.