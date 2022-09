Drugi sezon serialu "Tajemnica zawodowa" w TVN

Łukasz Szewczyk

Julia uwalnia się z toksycznych więzi, jakie łączyły ją miesiącami z wiarołomnym mężem i jego kochanką. Ale wolność ma swoją cenę. Człowiek, którego dotąd broniła, jako ojca swoich dzieci, teraz staje się jej wrogiem! Jak walczyć z kimś, kogo zna się najlepiej? Kim okaże się Kinga Górska, z którą dotąd Julia walczyłaZ kolei Andrzej szaleje z niepokoju po zniknięciu Kingi. Policja znajduje ją na miejscu wypadku samochodowego, gdzie leżała nieprzytomna kilkanaście godzin. Kobieta trafia na OIOM w głębokiej hipotermii. Lekarze walczą o życie jej i nienarodzonego dziecka. Czy była to próba samobójcza, a może ktoś zostawił ją na miejscu wypadku na pewną śmierć? Ambitna prokurator, Gabriela Wolska, wszczyna postępowanie przygotowawcze w sprawie Kingi. Co więcej, sprzyja ona raczej Andrzejowi, który wydaje jej się pełnym skruchy, zagubionym mężczyzną...W nowym sezonie ponownie pojawią się: Magdalena Różczka (Julia Żurawska), Cezary Pazura (Andrzej Żurawski), Piotr Stramowski (Paweł Miller), Andrzej Zieliński (Wiktor Bielski), Anna Dereszowska (Kinga Górska), Tamara Arciuch (Monika Litwin), Justyna Zielska (Paula Żurawska), Antonina Litwiniak (Lena Żurawska), Marcin Piętowski (Łukasz Madej), Laura Breszka (Ada Wójcik), Marta Klubowicz (Olga Lipska), Wiktoria Gorodeckaja (Ewa Dobrzyńska), Adrian Zaremba (Michał Różański "Misiek"), Mateusz Bieryt (Tymon) i Dariusz Biskupski (Krzysztof, dyrektor szpitala). Do obsady dołączyli między innymi: Katarzyna Herman (prokurator Gabi Wolska), Dorota Chotecka (Krystyna, siostra Ewy), Mateusz Rusin (Tomasz, brat Kingi), Karolina Porcari (Hanka, lekarka) i Marcin Czarnik (komendant Piotr).