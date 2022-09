Nowy sezon serialu "Trudne sprawy" w TVN

Łukasz Szewczyk

• Każdy dzień pisze nowy scenariusz i daje jeszcze bardziej niespodziewane rozstrzygnięcia.

• "Ukryta prawda" to historie o ludziach i chwilach, które na zawsze zmieniły ich los.

Bohaterką jednego z odcinków będzie 41-letnia Arleta. Kobieta jest załamana, bo jej mąż Patryk stracił do niej pociąg seksualny. Pod wpływem rozmów z koleżanką zaczyna podejrzewać, że może ją zdradzać i postanawia go śledzić. za nim do mieszkania, do którego wpuszcza go seksowna Azjatka. Zrozpaczona Arleta odjeżdża spod bloku, łapie gumę i ląduje na poboczu z niesprawnym samochodem i rozładowanym telefonem. Pomaga jej przystojny Grzesiek, który przy okazji zabiera ją na kawę. Niespodziewanie Arleta orientuje się, że poczuła coś do Grześka i zaczyna się z nim spotykać. Okazuje się, że mężczyzna też jest nieszczęśliwy w swoim małżeństwie. Arleta i Grzesiek postanawiają, że będą spotykać się w tajemnicy przed swoimi małżonkami, dopóki będzie im to dawało szczęście. Kobietę nachodzą jednak wątpliwości i postanawia się wycofać. W tym momencie odkrywa, że śledziła ją nastoletnia córka Natalia, która oskarża ją o to, że niszczy ich rodzinę. Zdenerwowana Arleta mówi córce, że to Patryk pierwszy ją zdradził...Poznamy też historię Jagody i Staszka, którym dwa miesiące wcześniej zaginął 6-letni synek. Policja prowadzi śledztwo, ale nie ma żadnych tropów. Tymczasem do małżonków zgłasza się jasnowidzka Aurelia. Kobieta twierdzi, że miała wizję, w której widziała Adasia. Staszek wyrzuca kobietę, ale ona jest uparta. Odzywa się do Jagody, zna szczegóły, których nie powinna znać. Jagoda upiera się, że muszą skorzystać z pomocy Aurelii. Staszek jest pewny, że kobieta jest kolejną naciągaczką i prosi Michała, detektywa, z którym współpracują, żeby ją sprawdził. Okazuje się, że Aurelia od kilku lat pracuje w Niemczech jako wróżka, dobrze zarabia i nigdy wcześniej nie oferowała swojej pomocy w takich sprawach. Jagoda grozi rozwodem, jeśli Staszek nie zacznie traktować Aurelii poważnie. Któregoś dnia Aurelia mówi, że miała kolejną wizję. Chyba wie, gdzie jest Adaś. Umawia się z Jagodą obrzeżach miasta; na spotkanie przychodzi z Adasiem.