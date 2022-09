Czarne charaktery w nowym sezonie serialu TVP2 "Barwy szczęścia"

Łukasz Szewczyk

• Nowe odcinki serialu "Barwy szczęścia" w TVP2

• Co czeka bohaterów jesienią?

Aldona będzie o włos od śmierci. Tuż po wakacjach Grzelakowa zostanie w Borkach postrzelona przez jednego z zapalczywych sąsiadów. W szpitalu lekarze stoczą dramatyczną walkę o jej życie.Trudne chwile czekają także Kasię i Łukasza. Sadowscy zostaną opiekunami małego Maksa po tym, jak jego ojciec w wyniku wypadku dozna poważnego urazu mózgu.Klara Pyrka stanie się celem wścibskiego reportera. Modrzycki postanowi odkryć, kim naprawdę jest tajemnicza Julia Armand, autorka bestselleru. Dziennikarz zacznie śledzić Julię, ta zaś poczuje się dręczona i osaczona.W nowym sezonie nie zabraknie czarnych charakterów, na czele z Zaborskim i Rymanem. Rafał zmieni życie Bożeny i Bruna w piekło, kłamiąc, intrygując i robiąc wszystko, by przejąć ich hotel. Stańscy zwrócą się ostatecznie o pomoc do Celiny. Poproszą ją, by jako detektyw zdobyła dowody na związek Zaborskiego z porwaniem Tadzia.Irenka zacznie po cichu marzyć o ślubie. Spróbuje nakłaniać Tolka do oświadczyn. Koszyk nie spełni pokładanych w nim nadziei, tymczasem seniorka przypadkiem spotka dawnego kolegę ze szkoły Witolda Budrewicza. Ten wyzna Irence, że przed laty to ona była jego największą miłością. Jak zareaguje na to Tolek?Tymczasem Basia Grzelak, dotąd wierna, cicha i spokojna, zdecyduje się na życiową rewolucję. W premierowych odcinkach seniorka zbliży się do Chowańskiego i w końcu zaproponuje Arturowi, by razem zamieszkali. Jej przyjaciele uznają, że chodzi o romans i Zaciszna będzie huczeć od plotek.