Życiowe problemy, ważne społecznie tematy jesienią w "Leśniczówce"

Łukasz Szewczyk

• Nowy sezon "Leśniczówki" w TVP1

Główna bohaterka Katarzyna Ruszczyc (Jolanta Fraszyńska) będzie musiała złapać równowagę pomiędzy życiem rodzinnym a rozwiązywaniem problemów innych ludzi. Będziemy świadkami kryzysu, ale też pięknej i wartościowej pracy nad relacjami, nauki asertywności i wsłuchiwania się w potrzeby własne oraz obcych osób. Do Kasi wprowadzą się bowiem uchodźcy z Ukrainy.Uwielbiani przez widzów Mondrasiukowie (Beata Fido i Arkadiusz Gołębiowski) znów sporo przeżyją. Czeka ich batalia o prawo do opieki nad Pati (Alicja Warchocka). Biologiczny ojciec dziewczynki (Piotr Grabowski) będzie bowiem walczył o pełnię praw rodzicielskich. Będziemy również świadkami tego, jak perspektywa założenia nowej rodziny wpłynie na postawę życiową Janusza Karcza (Przemysław Bluszcz). Wcześniej brutalny biznesmen, który za nic miał prawo, teraz będzie współpracować z policją i planować ślub. To wszystko za sprawą Lidii (Weronika Książkiewicz).Mecenas Artur Krawczyk (Arkadiusz Janiczek) tymczasowo zmieni się w "Arturro". Niezawodni Kurkowie (Rafał Szałajko i Barbara Kałużna) będą doradzać przyjacielowi, jak naprawić jego relacje z Edytką (Milena Suszyńska). Za ich namową Artur wpadnie w ramiona znajomej z siłowni Kazi (Katarzyna Pakosińska). Tak rozpocznie się romantyczna komedia pomyłek, szczególnie że Kazia okaże się klientką Edytki w salonie masażu.