"Ekstraklasa po godzinach" w Canal+ Sport rozszerzona o segment "Biznes, piłka, pieniądze"

Łukasz Szewczyk

• Grupa eFaktor podpisała umowę o współpracy merytorycznej z Canal+ Polska.

• Wspólny projekt dotyczy programu "Ekstraklasa po godzinach" i rozmów o finansowaniu czołowych polskich klubów.

Umowa obejmuje współpracę, która opiera się na sponsoringu i polega na dostarczaniu danych finansowych przez eFaktor do programu "Ekstraklasa po godzinach". Jest on emitowany w Canal+ Sport premierowo w poniedziałki o godz. 21, czyli po ostatnim meczu kolejki ligowej. Później audycja jest kilkakrotnie powtarzana na różnych antenach Canal+. Prowadzącym jest Filip Surma. Program trwa około 60 minut i jest przeglądem najciekawszych wydarzeń ligowej kolejki, prezentowanych z humorem, w lekki i luźny sposób. Poza omówieniem poniedziałkowego meczu komentowane są nietypowe zagrania zarejestrowane kamerą na ekstraklasowych boiskach, udane występy piłkarzy czy nieszablonowe wypowiedzi trenerów. Wybierane są najlepsze bramki, asysty czy parady bramkarskie zakończonej rundy spotkań. W audycji cytowane są też komentarze fanów, którzy w formie fotomontaży, memów czy komiksów opisują i interpretują ostatnie wydarzenia z polskiej piłki nożnej. Ważnym elementem programu "Ekstraklasa po godzinach" są cykle tematyczne, odniesienia historyczne. Zawsze można też zobaczyć autorski reportaż dziennikarzy Canal+ Sport analizujących polską ligę w niecodzienny sposób czy przedstawiających nieznane historie.Począwszy od 5 września 2022 roku, w każdym odcinku programu pojawi się nowy cykl pt. "Biznes, piłka, pieniądze". Partnerem merytorycznym formatu jest eFaktor. Współpraca jest zaplanowana do końca sezonu. eFaktor będzie dostarczał dane z pogranicza piłki nożnej i finansów. Format "Biznes, piłka, pieniądze" będzie trwał około 5 minut w każdym odcinku "Ekstraklasa po godzinach".eFaktor od dłuższego czasu angażuje się we wsparcie finansowe klubów sportowych i e-sportowych. Współpraca polega na przyspieszaniu przelewów za transze płatności umów z telewizji, zobowiązań sponsorskich, a także przyspieszaniu rat transferowych za sprzedaż piłkarzy. Do tej pory eFaktor finansował podmioty z kilku dyscyplin sportowych: piłki nożnej, koszykówki, sportów motoryzacyjnych czy e-sportu.- mówi Piotr Gąsiorowski, Prezes eFaktor.- tłumaczy Michał Kołodziejczyk, dyrektor Canal+ Sport.W pierwszym odcinku z nowym segmentem poruszona zostanie tematyka sprzedaży karnetów i przychodów, jakie dają polskim klubom w odniesieniu do innych lig. Tematem kolejnego wrześniowego odcinka będzie finansowanie zakupów piłkarzy podczas kończącego się okienka transferowego.- dodaje Piotr Gąsiorowski.Dzisiejszy program "Ekstraklasa po godzinach" wyjątkowo, ze względu na dwa poniedziałkowe mecze polskiej Ekstraklasy piłkarskiej, wyemitowany zostanie o godzinie 20:00.