Ogłoszono oficjalny start platformy SkyShowtime. Kiedy w Polsce? Co w ofercie? (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowy serwis streamingowy SkyShowtime ogłosił, że zostanie oficjalnie uruchomiony 20 września 2022 roku

• Serwis posiada ekskluzywne, premierowe hollywoodzkie filmy oraz seriale ze światowych wytwórni filmowych.

Jako wspólne przedsięwzięcie Comcast, spółki macierzystej NBCUniversal i Sky - oraz Paramount Global,w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji, a później, w IV kwartale tego roku rozszerzy swoją działalność o Holandię. Ponadto, SkyShowtime w nadchodzących miesiącach ibędzie kontynuował swój rozwój, rozpoczynając działanie w Hiszpanii, Portugalii, Andorze i Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Rynki CEE obejmują Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Węgry, Kosowo, Czarnogórę, Macedonię Północną,, Rumunię, Serbię, Słowację i Słowenię. Konkretne daty wprowadzenia i ceny na tych rynkach zostaną ogłoszone w nadchodzących miesiącach- zapowiada Monty Sarhan, dyrektor generalny SkyShowtime.Jak zapowiadaj twórcy, SkyShowtime ma łączyć rozrywkę od największych światowych studiów i twórców. Oferując tysiące godzin rozrywki dla całej rodziny, serwis dostarczać będzie szerokiego wyboru spośród najbardziej wyczekiwanych seriali i filmów na świecie. W serwisie znajdą się ekskluzywne premiery kinowe wyprodukowane przez, dwóch najstarszych hollywoodzkich studiów filmowych, które razem stanowią prawie 50% całkowitego biznesu filmowego w Hollywood. SkyShowtime będzie domem dla selekcji nowych hitów filmowych po ich premierze kinowej, w tym "Top Gun: Maverick", "Jurassic World Dominion", "Minions: The Rise of Gru", "The Northman", "Sing 2", "Sonic the Hedgehog 2", "The Lost City", "Downton Abbey: A New Era", "Nope, Belfast", "Ambulance" oraz "The Bad Guys".Ponadto SkyShowtime zawiera nowe seriale premium, treści dla dzieci i rodziny oraz selekcję kultowych zbiorów i polecenia od Universal Pictures, Paramount Pictures,- wszystko to w jednym miejscu. SkyShowtime będzie oferował równieżW krajach skandynawskich, w ramach partnerstwa z Paramount, SkyShowtime zastąpi Paramount+, umożliwiając obecnym i przyszłym klientom oglądanie ulubionych filmów Paramount+, takich jak: "Halo, Yellowstone", "The Offer" i "Star Trek: Strange New Worlds", a także oryginalnych produkcji SHOWTIME: "Yellowjackets", "Dexter: New Blood", "Super Pumped: The Battle for Uber" i "The First Lady". Po raz pierwszy subskrybenci uzyskają dostęp do jeszcze większej liczby nowych, ekskluzywnych seriali i filmów premium, uwzględniając wszystko to, conajlepsze w Universal Pictures, Sky Originals i NBCUniversal.Od momentu uruchomienia klienci będą mogli oglądać premiery seriali: "American Gigolo", Sky Originals "The Rising", "The Fear Index", "The Midwich Cuckoos" oraz 21 sezon "Law & Order" od Peacock. W nadchodzących miesiącach dodatkowo wśród nowości znajdą się: 5 sezon "Yellowstone", "Pitch Perfect: Bumper in Berlin", "Vampire Academy" i oryginalne seriale SHOWTIME: 2 sezon "Yellowjackets" oraz "Let The Right One In".Usługa będzie dostępna bezpośrednio dla konsumenta za pośrednictwem aplikacji SkyShowtime na urządzeniach Apple iOS, tvOS, Android oraz na stronie internetowej: www.skyshowtime.com . Miesięczna opłata za SkyShowtime wyniesie 6,99€ w Finlandii, 79SEK w Szwecji, 79NOK w Norwegii i 69DKK w Danii. SkyShowtime będzie również dostępny na rynkach skandynawskich za pośrednictwem następujących partnerów dystrybucyjnych: Allente, RiksTV, Ruutu, Sappa, Strim, Telenor, Tele2, Telia, Telmore i YouSee z grupy Nuuday oraz TV 2 Play.