Mecz Igi Świątek o ćwierćfinał US Open w Eurosporcie 2 i Playerze

Łukasz Szewczyk

• W czwartej rundzie US Open Iga Świątek zmierzy się z Jule Niemeier.

• Spotkanie Polki z Niemką rozpocznie się w poniedziałek (5 września 2022 roku) około 19:00. Transmisja w Eurosporcie 2.

• Każdy mecz US Open na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

ga Świątek awansowała do czwartej rundy US Open, wyrównując najlepszy wynik w nowojorskim turnieju. W poniedziałek liderka rankingu stanie przed szansą awansu do ćwierćfinału. Rywalką Polki będzie Jule Niemeier z Niemiec. Ich mecz został zaplanowany jako drugie spotkanie na korcie im. Louisa Armstronga i powinien rozpocząć się około 19:00.Transmisji towarzyszyć będzie prowadzone przez Jakuba Ostrowskiego studio, którego gośćmi będą Dawid Celt oraz Piotr Sierzputowski - były trener Igi Świątek, który właśnie wrócił z Nowego Jorku. Mecz skomentują Dawid Olejniczak i Lech Sidor. Wydarzenia z Flushing Meadows relacjonował będzie reporter Faktów TVN Marcin Wrona.US Open potrwa do 11 września. Każdy mecz ostatniego turnieju Wielkiego Szlema w roku dostępny jest na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.