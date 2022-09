Nowy bohater w jesiennych odcinkach "M jak miłość" TVP2

Łukasz Szewczyk

• Dwójka rozpoczyna emisję nowego sezonu "M jak miłość"

Jesienią w serialu pojawi się nowy bohater Rafał Kulesza (w tej roli Łukasz Twardowski), kolega Mateusza ze statku. Chłopak odwiedzi Grabinę i zapowie, że wkrótce do domu przyjedzie także sam Mostowiak. Ula i Bartek nadal będą walczyć z Horbaczewskim o to, by zwrócił im testament i spadek po Jakubczyku. Lisiecka odkryje, w jaki sposób jej ojciec zdobył prawdziwy skarb - kolekcję złotych monet.Maria i Artur zdadzą sobie za to sprawę, że za przyjaźń z Nieśpielakiem mogą zapłacić wysoką cenę. Profesor nadal będzie adorować Rogowską, podczas jednego ze spotkań zacznie ją namiętnie całować. Patrycja dostanie w końcu rozwód, ale nie odetchnie z ulgą. Gdy przestanie jej zagrażać mąż, nowym wrogiem okaże się Marta.Związek Franki i Pawła będzie się rozpadać! Z kolei Kinga i Piotr skupią się na tym, by pomóc dorastającej Lence. Nastolatka po egzaminach pójdzie do nowej szkoły i zacznie wzdychać do jednego z kolegów. Tymczasem bracia Chodakowscy w końcu odkryją, że mają w rodzinie poważny problem - Aleksandra mogła paść ofiarą sekty. Problemy pojawią się też w związku Anety i Olka. Chodakowski wróci z żoną do Polski i obejmie stanowisko ordynatora w klinice. Po awansie małżeństwo Olka zacznie się psuć. Niemal każda rozmowa z żoną będzie się kończyć kłótnią...Dramat czeka również rodzinę Budzyńskich. Gdy test DNA potwierdzi, że ojcem dziecka, którego spodziewa się Julia, jest Andrzej, ten zdecyduje się wyznać prawdę Magdzie. Żona spakuje walizki i przeniesie się do siedliska. Kiedy Budzyńska odkryje, że o zdradzie jej męża wiedzieli także koledzy z kancelarii, poczuje się podwójnie zraniona.