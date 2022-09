Rusza nowa ramówka audio Onetu. Codziennie premiery podcastów

Łukasz Szewczyk

• Rusza nowa ramówka podcastowa Onetu.

• Codziennie o godz. 20:00 użytkownicy Onetu posłuchają premierowych odcinków wybranych podcastów.

Nową ramówkę podacastową w poniedziałek, 5 września o godz. 20:00 otworzy duet. Co tydzień do warszawskiego studia Onetu prowadzący Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski zapraszają gwiazdy kina, telewizji, sportu, polityków i muzyków - prawdziwe osobowości z wyjątkową historią. Podcast "WojewódzkiKędzierski", dzięki energii twórców i otwartości gości, cieszy się ogromną popularnością wśród słuchaczy. W niespełna pięć dni od premiery znalazł się na pierwszym miejscu wśród wszystkich podcastów w Polsce.- mówi Piotr Kędzierski, współprowadzący podcast "WojewódzkiKędzierski". -- dodaje Kuba Wojewódzki.Gościem pierwszego odcinka nowego sezonu "WojewódzkiKędzierski" będzie aktor Antoni Królikowski.We wtorki o godz. 20:00 będzie można słuchać podcastu. Witold Jurasz, dziennikarz Onetu i były chargé d'affaires RP w Białorusi, wraz ze swoimi gośćmi w podcaście, rozmawia o sytuacji w Ukrainie i komentuje bieżące wydarzenia na świecie.W środy o 20:00 użytkownicy będą mogli posłuchać nowych odcinków 3. sezonu podcastu. Autorki - Martyna Wyrzykowska oraz Natalia Hołownia skupiają się na relacji mamy z dzieckiem, ale też na relacji mam z innymi mamami oraz na przeżyciach kobiet związanych z macierzyństwem. "Tak mamy" to rozmowa o różnych stylach macierzyństwa, pokazująca rozmaite punkty widzenia matek i na matki. Program obala tematy tabu, szuka bohaterek, które inspirują, wzruszają, prowokują. Gościnią odcinka 7 września będzie aktorka Aleksandra Hamkało.W czwartki o godz. 20:00 jest emitowany podcast. Bartosz Węglarczyk i Piotr Markiewicz w podcaście "O serialach" komentują popkulturowe wydarzenia i opowiadają o najciekawszych filmowych i serialowych premierach.jest nową propozycją podcastową na piątkowe wieczory. Autorka programu, Julia Izmałkowa, popularna instagramerka, badaczka i psycholożka w każdy piątek o godz. 20:00 porozmawia ze znanymi osobami szczerze i bez tabu o rodzinnie. Pokazując przy tym, jak różne możemy mieć podejście do tego tematu i jak dzisiaj definicja rodziny i jej obraz się zmieniają. Gościem pierwszego odcinka będzie Tomasz Terlikowski ze swoją historią rodziny wielodzietnej. W kolejnych odcinkach posłuchamy m.in. Piotra Jaconia, Hanny Lis czy Joanny Przetakiewicz.Od soboty 3 września w Onecie emitowany jest, podcast polityczny autorstwa dziennikarzy Onetu i Newsweeka: Andrzeja Stankiewicza, Renaty Grochal, Dominiki Długosz i Kamila Dziubki. Program zastąpił popularny "Stan po Burzy", który przez trzy lata był tworzony przez Agnieszkę Burzyńską i Andrzeja Stankiewicza. "Stan Wyjątkowy" jest emitowany w każdą sobotę o godz. 20.00. Andrzejowi Stankiewiczowi w "Stanie Wyjątkowym" będą towarzyszyć zamiennie: Dominika Długosz z Newsweek.pl, Renata Grochal z "Newsweeka" oraz Kamil Dziubka z Onetu.W podcaście, którego premierowe odcinki będą do posłuchania w każdą niedzielę o godz. 20:00, Łukasz Kadziewicz w wyjątkowych i szczerych rozmowach ze swoimi gośćmi mówi o blaskach i cieniach sportu. Gościem najbliższego odcinka podcastu będzie siatkarz Sebastian Świderski.Wszystkie odcinki podcastów tuż po premierze, a także wcześniejsze sezony i wydania, można posłuchać w aplikacji Onet Audio oraz na innych popularnych platformach podcastowych (m.in. Spotify, Tidal).