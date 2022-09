Premiera nowego serialu "Herkules" w TVN

Łukasz Szewczyk

• TVN rozpoczyna emisję nowego serialu "Herkules"

On nazywa się Nowak. Herkules Nowak. Zawsze wstaje o tej samej godzinie. Jego ulubiony strój to sztruksowa marynarka i wygodne buty. Lubi porządek. Woli nie używać urządzeń, które służą do więcej niż jednej czynności. Marzy o tym, żeby pójść w ślady ojca i zostać policjantem. Podręczniki do kryminologii i kryminalistyki ma w małym palcu. Podobnie jak kodeksy i regulaminy. Niestety już po raz dziesiąty oblał część praktyczną egzaminu. Dlaczego? Herkules jest słaby w emocje. Ma ograniczone zaufanie do wszystkich oprócz siebie. Nie zyskuje przy pierwszym poznaniu, ani drugim. Często sprawia wrażenie niezbyt miłego gościa.Ona ma na imię Sylwia. Na nazwisko Mazur. Jest policjantką, która ostatnio niezbyt dobrze radzi sobie w pracy. Grozi jej przeniesienie do wydziału gospodarczego. Jej relacja z szefem ma status: to skomplikowane. Chaos to jej drugie imię. Ciągle w biegu. Bez makijażu i modnych ciuchów. Kieruje się przede wszystkim sercem i intuicją. Ma niezłe podejście do ludzi.Co wydarzy się kiedy Herkules stanie na jej drodze? Czy jest jakakolwiek szansa, że Ci dwoje będą w stanie się porozumieć? Szybko okaże się, że mimo tak wielu różnic, Herkules i Sylwia całkiem nieźle się uzupełniają, a wspólne działanie przynosi korzyści każdemu z nich.W każdym z nich główni bohaterowie zajmą się jedną zagadką kryminalną.Producentem nowego serialu Player Original jest Tomasz Cichoń. Od strony reżyserskiej nad serialem czuwa Bartosz Kruhlik, którego film fabularny "Supernova" otrzymał nagrodę za Najlepszy Debiut Reżyserski na 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni oraz cztery nominacje do Polskich Nagród Filmowych "Orły". Za scenariusz odpowiadają Karolina Frankowska, Bartosz Janiszewski oraz Magdalena Żakowska. Zdjęcia realizuje Weronika Bilska. Montażem zajął się Paweł Laskowski. Kierownikiem produkcji jest Krzysztof Łojan. Scenografię przygotowuje Marcelina Początek - Kunikowska. Magdalena Sekrecka zajmuje się kostiumami. Charakteryzatorem prowadzącym jest Jolanta Dańda.