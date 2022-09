Nowy sezon Ligi Mistrzów z Polakami. Wszystkie mecze w kanałach Polsat Sport Premium

Łukasz Szewczyk

• Rusza nowy sezon Ligi Mistrzów UEFA.

• W Polsce oficjalnym nadawcą najlepszych rozgrywek piłkarskich świata jest Telewizja Polsat.

• Transmisje wszystkich meczów, bez reklam, oglądać można wyłącznie w kanałach Polsat Sport Premium

• Wybrane spotkania w 4K na platformie Polsat Box Go

Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik i Wojciech Szczęsny, (obydwaj Juventus Turyn), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Kamil Grabara (FC Kopenhaga) i Kamil Piątkowski (FC Salzburg) to polscy piłkarze zgłoszeni do nowego sezonu Ligi Mistrzów UEFA. Kibice ze szczególnym zainteresowaniem czekają na występy dwóch pierwszych, którzy tego lata zmienili barwy klubowe. Zarówno Robert Lewandowski, jak i Arkadiusz Milik w nowych drużynach liczą na ogromne sukcesy, a marki Barcelony oraz Juventusu to gwarancja futbolu na najwyższym poziomie.Zespół z Turynu już pierwszego dnia nowego sezonu czeka hitowe starcie z Paris Saint-Germain, naszpikowanym gwiazdami pokroju Leo Messiego, Neymara czy Kyliana Mbappe. Robert Lewandowski i Piotr Zieliński hymnu Champions League wysłuchają dzień później, gdy ich drużyny zmierzą się odpowiednio z Viktorią Pilzno i Liverpoolem. Najpewniej nieco dłużej na występy poczekają Kamil Grabara i Kamil Piątkowski, którzy ze względu na kontuzje raczej nie pojawią się na boiskach już w pierwszej kolejce.Oprócz wspomnianych drużyn w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA zagrają też między innymi tak uznane piłkarskie firmy, jak: Real Madryt, Chelsea Londyn, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, AC Milan, Inter Mediolan czy Bayern Monachium. Po raz pierwszy od 14 lat w grze o końcowy triumf są aż dwa słynne kluby z Glasgow: Celtic oraz Rangers. Dla polskich kibiców dodatkową atrakcją jest fakt, że Szachtar Donieck swoje domowe mecze rozgrywać będzie w Warszawie. To wszystko sprawia, że stawka tegorocznej Ligi Mistrzów UEFA jest niezwykle wyrównana. Smaczku oraz pikanterii rywalizacji dodaje fakt, że ze względu na tegoroczny mundial w Katarze, faza grupowa Champions League potrwa zaledwie dwa miesiące! Dla piłkarzy oznacza to niezwykle intensywną jesień, a dla kibiców wyjątkowe emocje i możliwość oglądania najlepszych piłkarzy świata niemal co tydzień.Z myślą o obsłudze medialnej nowego sezonu Ligi Mistrzów UEFA redakcja sportowa Polsatu odświeżyła format transmisji studyjnych. Pojawią się nowe elementy, dzięki którym analizy taktyczne z wykorzystaniem grafiki trójwymiarowej i rozszerzonej rzeczywistości, będą jeszcze lepiej przybliżały widzom tajniki futbolu. Do grona najlepszych komentatorów, takich jak Bożydar Iwanow, Tomasz Włodarczyk czy Andrzej Janisz, na stałe dołączą cenieni fachowcy z Eleven Sports, tacy jak Mateusz Majak, Sebastian Chabiniak, Piotr Dumanowski czy Dominik Guziak. Przy mikrofonie oraz w studiu wspierać będą ich byli piłkarze, a obecnie wyraziści eksperci, między innymi Andrzej Niedzielan, Maciej Żurawski, Paweł Golański czy Tomasz Hajto. Stałym punktem Studia Ligi Mistrzów Polsatu Sport Premium będą także relacje korespondentki Polsatu Sport w Barcelonie, Karoliny Kozłowskiej, która od przenosin Roberta Lewandowskiego do Dumy Katalonii, na bieżąco informuje o tajnikach szatni tego zespołu oraz formie kapitana Biało-Czerwonych. Specjalnie z myślą o starcie nowego sezonu Ligi Mistrzów UEFA, komentatorzy Polsatu Sport odbyli szkolenie pod okiem cenionego międzynarodowego arbitra, Tomasza Listkiewicza. Jego ogromne doświadczenie z sędziowania spotkań Champions League oraz meczów międzynarodowych to bezcenna wiedza dla każdego sprawozdawcy sportowego. Wśród omówionych zagadnień znalazły się między innymi najnowsze wytyczne względem interpretacji spalonego oraz zagrania ręką, czyli kwestii wzbudzających największe emocje wśród kibiców.Redakcja sportowa Polsatu wyjątkową uwagę przywiązuje także do meczów Szachtara Donieck, który w tym sezonie Ligi Mistrzów UEFA swoje domowe mecze rozgrywa w Warszawie. Z tej okazji w sky boxie stadionu przy ulicy Łazienkowskiej pracować będzie studio przedmeczowe, a reporterzy nadawać będą w formule "live from the pitch". Komentatorzy Polsatu Sport przy okazji najciekawszych meczów będą także obecni na innych stadionach w całej Europie.Skróty meczów Ligi Mistrzów UEFA oraz gole i najciekawsze sytuacje na bieżąco publikowane będą także w portalu Polsatsport.pl oraz sport.interia.pl. Ponadto kanały Polsat Sport Premium transmitować będą także rozgrywki Ligi Młodzieżowej UEFA, w której dojrzewają talenty przyszłych gwiazd światowego futbolu.W serwisie streamingowym Polsat Box Go wybrane transmisje nadawane będą również w rozdzielczości 4K - już dziśo godz. 20.50 mecz Paris Saint-Germain vs Juventus Turyn. Dzięki dostępności wszystkich meczów w serwisie Polsat Box Go widzowie mogą je oglądać, jak chcą i gdzie chcą, na dowolnie wybranym urządzeniu - telewizorze, komputerze, smartfonie, tablecie. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z urządzenia mobilnego na ekran TV.Plan transmisji 1 kolejki:Wtorek (6 września):• 18:05(Polsat Sport Premium 2)Komentarz: Tomasz Włodarczyk i Maciej Żurawski• 18:35(Polsat Sport Premium 1)Komentarz: Tomasz Lach i Marcin Kaczmarek• 20:20(Polsat Sport Premium PPV 3)Komentarz: Mateusz Majak, Piotr Urban• 20:20(Polsat Sport Premium PPV 4)Komentarz: Andrzej Janisz, Filip Jastrzębski• 20:20(Polsat Sport Premium PPV 5)Komentarz: Grzegorz Michalewski, Tomasz Hajto• 20:20(Polsat Sport Premium PPV 6)Komentarz: Szymon Rojek, Jacek Cyzio• 20:50(Polsat Sport Premium 1, 4K w Polsat Box Go)Komentarz: Cezary Kowalski, Andrzej Niedzielan• 20:50(Polsat Sport Premium 2)Komentarz: Sebastian Chabiniak, Paweł Golański• 23:30 Magazyn Ligi Mistrzów UEFA (Polsat Sport Premium 1)Środa (7 września):• 18:05(Polsat Sport Premium 2)Komentarz: Szymon Rojek, Jerzy Engel• 18:35(Polsat Sport Premium 1)Komentarz: Piotr Przybysz, Piotr Kobierecki• 20:20(Polsat Sport Premium PPV 3)Komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Kaczmarek• 20:20(Polsat Sport Premium PPV 4)Komentarz: Tomasz Włodarczyk, Maciej Żurawski• 20:20(Polsat Sport Premium PPV 5)Komentarz: Paweł Ślęzak, Jacek Cyzio• 20:20(Polsat Sport Premium PPV 6)Komentarz: Andrzej Janisz, Filip Jastrzębski• 20:50(Polsat Sport Premium 1)Komentarz: Bożydar Iwanow, Przemysław Łagożny• 20:50(Polsat Sport Premium 2)Komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 23:30 Magazyn Ligi Mistrzów UEFA (Polsat Sport Premium 1)