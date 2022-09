Nowe bohaterki w jesiennych odcinkach "Na dobre i na złe" TVP2

Łukasz Szewczyk

• Jesień z "Na dobre i na złe"

Co w najbliższych tygodniach czeka bohaterów serialu? Pojawią się dwie nowe bohaterki. W szpitalu pracę rozpocznie Olena Kosenko (w tej roli Tetiana Melkova) - odważna, pełna determinacji lekarka z Ukrainy. Olena zajmie się ewakuacją chorych z terenów dotkniętych wojną. Walcząc o zdrowie pacjentów, gotowa jest zaryzykować własne życie. W domu Falkowicza zjawi się Wioletta Gąsior (Urszula Gotowicka) - koleżanka profesora z liceum, w której przed laty był zakochany.Lina będzie miała problemy pod koniec ciąży i ostatecznie urodzi przed terminem. Mała Jagoda okaże się jednak silna i zdrowa, a Szczepan w roli taty będzie pękać z dumy. Z kolei Tadek Borucki wyjedzie jako wolontariusz na Ukrainę i zostanie ciężko ranny. Gdy przyjaciele z Leśnej Góry odkryją, że chłopak walczy o życie, ruszą mu na pomoc.Prawdziwy koszmar czeka Glorię, znajdzie się bowiem na celowniku mafii. Z lekarką skontaktują się "znajomi" z przeszłości - bandyci, przed którymi ukrywała się przez wiele lat. Zażądają, by doktor Krasucka oddała im pewną "przysługę". Tymczasem Blanka podczas zabawy w nocnym klubie spotka tajemniczego mężczyznę, który wywrze na niej piorunujące wrażenie. W ramionach Mario (w tej roli Marcin Korcz) spróbuje zapomnieć o "słabości" do doktora Radwana.Tymczasem Agata coraz częściej będzie umawiać się z doktorem Konicą. Wspólne kolacje, oglądanie filmów, wieczory przy winie - lekarze odkryją, że bardzo lubią spędzać razem czas i cieszą się na myśl o każdym spotkaniu, szczególnie poza pracą. Doktor Beger nadal będzie próbował podbić serce Oliwii, faworyzując piękną stażystkę.