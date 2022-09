Ćwierćfinałowy mecz Igi Świątek w US Open w Eurosporcie i Playerze

Łukasz Szewczyk

• Mecz o półfinał US Open Iga Świątek - Jessica Pegula rozpocznie się o 1:00 w nocy ze środy na czwartek.

• Transmisja w Eurosporcie 1 i Playerze.

• Każdy mecz turnieju na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonując Jule Niemeier, osiągnęła najlepszy wynik w historii występów w US Open. Polka w nocy ze środy na czwartek stanie przed szansą awansu do półfinału ostatniego turnieju Wielkiego Szlema w tym roku. Na drodze liderki rankingu WTA stanie reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula. Ich spotkanie będzie pierwszym meczem sesji wieczornej na korcie im. Arthura Ashe'a i rozpocznie się o 1:00 w nocy ze środy na czwartek. Transmisję poprzedzi rozpoczynające się o 0:30 studio, w którym gośćmi Jakuba Ostrowskiego będą Dawid Celt i Piotr Sierzputowski. Mecz skomentuje duet Dawid Olejniczak i Lech Sidor.US Open potrwa do 11 września. Każdy mecz turnieju dostępny jest na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.