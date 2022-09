Startuje 11 sezon "Top Model" w TVN

Łukasz Szewczyk

• Rusza nowy sezon "Top Model" już jesienią.

• Kto tym razem olśni jurorów i otrzyma szansę, by zawalczyć o swoje miejsce w świecie mody? W

"Top Model" podąża za trendami w świecie mody. Kandydaci na modeli i modelki muszą doskonale czuć się przed aparatem i kamerą, ale przede wszystkim wyróżniać się z tłumu niebanalną osobowością i charyzmą. Przed jurorami niezwykle trudne zadanie. To do nich należy decyzja kogo spośród tysięcy chętnych zaprosić do kolejnego etapu. Czy wybrani przez nich kandydaci sprostają wyzwaniom postawionym przed nimi w programie?Świat mody zmienia się bardzo dynamicznie, a wraz z nim podejście do modelingu i oczekiwania wobec uczestników. Poza pokazami i sesjami zdjęciowymi to również komercyjne kampanie i obecność w mediach społecznościowych. Zaproszeni do programu profesjonaliści będą służyć radą, by pokazać jak wygląda nowoczesny świat mody. To agenci modelek, styliści, projektanci, influencerzy, a nawet założyciele znanych marek, którzy doświadczenie zdobywali na międzynarodowych rynkach, pracując z najważniejszymi osobowościami świata mody i show-biznesu.W tym sezonie wśród gości zaproszonych do programu znaleźli się również: Aleksandra Adamska, Jessica Mercedes, Katarzyna Zillmann, Klaudia El Dursi, Dominika Wysocka, Mrozu, Michał Czernecki, Marianna Kowalewska, Maria Dębska, Natasza Parzymies, Paulina Krupińska i Żabson.Uczestników oceniać będzie jury w niezmienionym składzie: Joanna Krupa, Dawid Woliński, Marcin Tyszka i Katarzyna Sokołowska. Michał Piróg udzieli wsparcia i zmotywuje kandydatów.